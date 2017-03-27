الإمارات تطلق أول مصنعين مصغرين من نوعهما بالمنطقة لمشاريع الطباعة ثلاثية الأبعاد

وقعت اليوم كل من شركة المبادلة للتنمية "مبادلة" و"مؤسسة دبي للمستقبل" وشركة "جنرال إلكتريك" مذكرة تفاهم لتأسيس أول مصنعين مصغرين في المنطقة يلعبان دورا أساسيا في تعزيز قدرات التصميم والتصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، عبر تمكين الأفكار الإبداعية المبتكرة من توظيف أحدث تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع المنتجات المتخصصة.

وستساهم مذكرة التفاهم - التي شهد مراسم توقيعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في دفع الجهود الهادفة إلى تنفيذ رؤية الإمارات "2021" والتي تسعى إلى تنويع الموارد الاقتصادية وتطوير القطاعات الصناعية وبناء القدرات الصناعية الوطنية من خلال الإستفادة من تطبيقات الإبتكار المفتوح ومبادرات التعهيد الجماعي في إيجاد حلول فعالة لأهم التحديات التي تواجه المنطقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

ويساعد المصنعان المصغران المبتكرين على الإنخراط في القطاع الصناعي من خلال تمكينهم من تصنيع منتجاتهم بكميات قليلة وحسب الطلب كما يساهمان في توفير بيئة خصبة للإبتكار وتطوير المنتجات بالشراكة مع المستهلكين وتنمية قطاعات جديدة.

وتنص مذكرة التفاهم على تأسيس مصنعين مصغرين بحيث يستهدف المصنع المصغر في إمارة أبوظبي تطوير حلول مبتكرة للشركات الصناعية فيما يستهدف المصنع المصغر في دبي توفير الحلول لشركات الخدمات والبضائع الاستهلاكية.

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل خلال توقيعه المذكرة : نسعى في دولة الإمارات إلى بناء شراكات فريدة ومستدامة تساهم في دفع عجلة النمو في كافة القطاعات بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.

ويعتمد نجاح واستدامة المصنع المصغر على كفاءة النظم التعليمية وعلى بناء القدرات، ولا يقتصر نجاحه على توفير استشارات متخصصة في الابتكار والهندسة فحسب بل يعتمد أيضا على توفير القدرة على التواصل والتعاون المباشر مع المبتكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم وذلك من خلال منصة التعهيد الجماعي الخاصة بالمصنع المصغر.

وستتمكن دولة الإمارات من خلال الإنتاج المستمر للمنتجات الصناعية المتطورة من توسيع نطاق قاعدة الابتكار في الدولة، والتشجيع على تأسيس شراكات تعاونية مبتكرة تساهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021.

وسيقوم فريق من مهندسي "جنرال إلكتريك للطباعة ثلاثية الأبعاد" بتدريب شركات صناعية ذات نشاطات متنوعة في المنطقة على أفضل الممارسات التي يجب اتباعها في تصميم وتصنيع المنتجات باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، في حين سيعمل فريق Fuse في "جنرال إلكتريك" على توظيف الخبراء المتخصصين في هذه التقنيات وتشجيع التعاون في مشاريع ابتكارية جديدة عبر منصة Fuse للتعهيد الجماعي.

وتعد "جنرال إلكتريك" رائدة في ابتكارات المستخدمين النهائيين في قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث استثمرت الشركة نحو 1.5 مليار دولار في هذه التقنيات انطلاقاً من مركزها العالمي للأبحاث .. كما عملت أيضاً على تطوير تطبيقات جديدة شملت 6 من وحدات أعمالها، إضافة إلى التطبيقات الخدمية، وحصلت "جنرال إلكتريك" على 346 براءة اختراع في مجال المساحيق المعدنية المستخدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد.