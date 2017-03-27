الإمارات العالمية للألمنيوم تفوض بنوكا أمريكية لطرح أولي

(رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم فوضت بنك أوف أمريكا ميريل لينش وجولدمان ساكس وجيه.بي مورجان لتقديم المشورة بشأن طرحها العام الأولي.

وأحجمت البنوك الثلاثة، المفوضة بصفة منسقين عالميين مشتركين، عن التعليق.

وقال مصدر إن أرباح الشركة قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون لا تقل عن 1.5 مليار دولار وإن أقرب شركة مدرجة يمكن مقارنتها بها هي نورسك هايدرو المتداول سهمها بمضاعف قيمة مؤسسية يبلغ 6.1 مثل الأرباح الأساسية المتوقعة وفقا لبيانات تومسون رويترز.

كانت رويترز نشرت الأسبوع الماضي أن الشركة، التي تعد من أكبر منتجي الألومنيوم في العالم، قد دعت البنوك إلى تقديم عروضها لكن حجم الطرح لم يتحدد بعد.

نشأت الإمارات العالمية للألمنيوم عام 2013 عن اندماج دبي للألمنيوم (دوبال) المملوكة لحكومة دبي مع الإمارات للألمنيوم (إيمال) التابعة لحكومة أبوظبي. وقُدرت قيمة الشركة وقت الاندماج بنحو 15 مليار دولار.

والشركة مملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، التابعة لحكومة أبوظبي، ولمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

أعلنت الإمارات العالمية للالمنيوم، التي تزود 300 عميل في أكثر من 60 دولة، ارتفاع صافي ربح 2016 عشرة بالمئة إلى 2.1 مليار درهم (570 مليون دولار) رغم تراجع الإيرادات.