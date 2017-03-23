"دريك آند سكل" تبيع حصتها في ملكية "ون بالم" في دبي

وقّعت "دريك آند سكل إنترناشيونال"، اليوم عقد بيع حصتها في ملكية مشروع "ون بالم" الواقع في نخلة جميرا بإمارة دبي.

ويعد "ون بالم" مشروع تطوير مشترك بين "أمنيات العقارية" و"دريك آند سكل إنترناشيونال"، تم إطلاقه في العام 2014. ويتميز المشروع الرائد بموقع استراتيجي ضمن الجانب الأيسر من "نخلة جميرا"، ليبرز كأحد أهم الوجهات السكنية المرتقبة في دبي.

وقد وافقت شركة "أمنيات العقارية"، المطور العقاري للمشروع على شراء حصة "دريك آند سكل إنترناشيونال" من ملكية "وان بالم". وتم الاتفاق بين الطرفين على خطة تسوية مرحلية، تتكوّن من عدة مراحل متعاقبة من المقرر أن تستكمل خلال 2017 والتي سوف تولد سيولة بقيمة تتجاوز 300 مليون درهم لصالح "دريك آند سكل". وجرت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة التسوية ليتم البدء بتسديد الدفعات المستحقة اعتباراً من شهر آذار/مارس 2017.

ويلتزم الجانبان بالكشف عن أحدث التطورات الحاصلة على صعيد تنفيذ المراحل المتبقية من خطة التسوية خلال السنة المالية الحالية.

وتمثل الخطوة دفعة قوية لخطة التحوّل وإعادة هيكلة رأس المال التي تبنّتها "دريك آند سكل إنترناشيونال" وبدأت بتنفيذها اعتباراً من الربع الرابع من العام 2016. وتواصل الشركة اليوم التقدم باطّراد بالتزامن مع تركيزها على الخروج من الأعمال المتعثرة للشركات التابعة، وتسييل الأصول غير الأساسية، في سبيل توليد التدفق النقدي اللازم لدعم نمو الأعمال.

وكانت "دريك آند سكل إنترناشيونال" قد أعلنت في شباط/فبراير 2017 عن اتخاذ عدة إجراءات استراتيجية من أجل تعزيز استقرار سير العمل، استعداداً لمرحلة جديدة من التعافي على صعيد الاداء المالي والتشغيلي.

ومن المقرر أن تعقد "دريك آند سكل إنترناشيونال" الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين في شهر نيسان/أبريل المقبل في سبيل إصدار الموافقة الرسمية على الإجراءات، على أن يتم الإعلان رسمياً عن الموعد النهائي المقرر بحلول نهاية آذار/مارس الجاري.





