دائنو بن لادن السعودية يوافقون على تمديد تمويل قيمته 4 مليارات ريال

(رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن دائني مجموعة بن لادن السعودية وافقوا على تمديد تسهيل ائتماني إسلامي قيمته أربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) لمدة عامين لتمويل أعمال بناء في المسجد الحرام بمكة.
تعاني بن لادن، وهي تاريخيا من الشركات ذات الثقل بقطاع الإنشاءات في المملكة، بسبب تأخر مدفوعات مستحقة لها من الحكومة. وانحسرت أزمة الشركة منذ مطلع العام بعد أن قامت الحكومة بتسوية بعض تلك الديون.
وقالت المصادر إن الدائنين وقعوا وثائق تمديد يبلغ عامين لأربعة مليارات ريال سحبتها الشركة من تسهيل قيمته الإجمالية عشرة مليارات. وهكذا يحل أجل الائتمان في نهاية 2019 بدلا من نهاية 2017.
وبهذا يتماشى أجل القرض مع موعد إنجاز مشروع المسجد الذي تأخر للسماح للحكومة السعودية بإرجاء بعض خطط الإنفاق.
وأبلغت المصادر رويترز أن ربح التسهيل سيبلغ نحو 7.5 بالمئة.
عملت الشركة في العديد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة في السنوات الأخيرة لكن عصف بها، شأنها شأن مقاولين آخرين، تعطل المشاريع وتأخر المدفوعات مع قيام الحكومة بكبح الإنفاق بسبب انخفاض أسعار النفط.
كان بنك دبي الإسلامي هو مدير الترتيب بمشاركة بنوك أخرى مثل الإمارات دبي الوطني وبنك نور الإماراتي بحسب المصادر التي قال أحدها إن مصرف عجمان وبنك الاتحاد الوطني وبنك المشرق شاركوا أيضا.المزيد من أخبار السعودية
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
الجوازات السعودية تستبدل رخصة إقامة الوافدين بهوية مقيم لخمس سنوات | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
الجوازات السعودية تستبدل رخصة إقامة الوافدين بهوية مقيم لخمس سنوات | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
الرئيس الأميركي يستقبل ولي ولي العهد السعودي | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
ألمانيا مستعدة لاستضافة خمسة آلاف لاجىء سوري جديد
وفاة ديفيد روكفلر أسخى ملياردير أمريكي عن 101 عام | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس