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إنشاءات

دائنو بن لادن السعودية يوافقون على تمديد تمويل قيمته 4 مليارات ريال

أريبيان بزنس
الأربعاء، 22 مارس 2017
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دائنو بن لادن السعودية يوافقون على تمديد تمويل قيمته 4 مليارات ريال

(رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن دائني مجموعة بن لادن السعودية وافقوا على تمديد تسهيل ائتماني إسلامي قيمته أربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) لمدة عامين لتمويل أعمال بناء في المسجد الحرام بمكة.

 

تعاني بن لادن، وهي تاريخيا من الشركات ذات الثقل بقطاع الإنشاءات في المملكة، بسبب تأخر مدفوعات مستحقة لها من الحكومة. وانحسرت أزمة الشركة منذ مطلع العام بعد أن قامت الحكومة بتسوية بعض تلك الديون.

 

 

وقالت المصادر إن الدائنين وقعوا وثائق تمديد يبلغ عامين لأربعة مليارات ريال سحبتها الشركة من تسهيل قيمته الإجمالية عشرة مليارات. وهكذا يحل أجل الائتمان في نهاية 2019 بدلا من نهاية 2017.

 

 

وبهذا يتماشى أجل القرض مع موعد إنجاز مشروع المسجد الذي تأخر للسماح للحكومة السعودية بإرجاء بعض خطط الإنفاق.

 

 

وأبلغت المصادر رويترز أن ربح التسهيل سيبلغ نحو 7.5 بالمئة.

 

 

عملت الشركة في العديد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة في السنوات الأخيرة لكن عصف بها، شأنها شأن مقاولين آخرين، تعطل المشاريع وتأخر المدفوعات مع قيام الحكومة بكبح الإنفاق بسبب انخفاض أسعار النفط.

 

 

كان بنك دبي الإسلامي هو مدير الترتيب بمشاركة بنوك أخرى مثل الإمارات دبي الوطني وبنك نور الإماراتي بحسب المصادر التي قال أحدها إن مصرف عجمان وبنك الاتحاد الوطني وبنك المشرق شاركوا أيضا.

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