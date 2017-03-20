"صناعات" الإماراتية تحصل على تسهيلات ائتمانية متجددة بـ 400 مليون دولار

نجحت مجموعة "صناعات" في تأمين تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 400 مليون دولار من 11 مؤسسة مالية.

ويتكون التسهيل من شريحتين بأجل استحقاق 3 سنوات للشريحة الأولى و5 سنوات للثانية يتم إستخدامهما كبديل للتسهيل الإئتماني المتجدد الحالي والذي كانت قد حصلت عليه صناعات في العام 2013 بقيمة 750 مليون دولار.

وقام كل من بنك "بي إن بي باريباس" وبنك أبوظبي الوطني بدور المنسقين المشتركين لتأمين التسهيل المذكور والذي حصلت عليه "صناعات" بتسعير أقل مقارنة بمستوى التسعير الذي تم تأمينه في العام 2013، حسب ماجاء في وكالة أنباء الإمارات.

وتعكس تغطية التسهيل الحالي ثقة المؤسسات المالية بقدرات المجموعة وآفاق نموها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وعلى الرغم من الإقبال الكبير الذي حظي به طلب التسهيل الجديد فقد قررت "صناعات" عدم زيادة حجم هذا التسهيل الائتماني نظرا لقوة رصيدها النقدي الحالي.

وقال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لـ "صناعات" ان تغطية التسهيل الائتماني تعكس ثقة السوق بالمجموعة واستراتيجية أعمالها بالرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع الصناعي بوجه عام.

وأضاف ان الثقة التي حظينا بها من قبل كبرى المؤسسات المالية المحلية والدولية تمثل ثمرة للعلاقات الوطيدة التي نجحنا في تطويرها مع شركائنا الماليين خلال السنوات الماضية كما تعكس ثقتهم بأداء المجموعة وخططها المستقبلية، فالطبيعة المتنوعة لمحفظة صناعات الاستثمارية مكنتنا من الحفاظ على مستويات أدائنا مما يعكس استقرار أعمالنا.

وشارك في توفير االتغطية الإئتمانية مجموعة من المؤسسات المالية المحلية والدولية وهو ما يعكس اهتمام وثقة الأسواق الدولية بـ "صناعات" والقطاع الصناعي الإماراتي عموما.

وتتضمن قائمة الشركاء الماليين في الصفقة بنك "بي إن بي باريباس" وبنك أبوظبي الوطني وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو. إف. جي وسيتي جروب وبنك إتش إس بي سي وجاي بي مورغان وبنك ميزوهو ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك سوسيتي جينرال وبنك ستاندرد تشارتد وبنك الاتحاد الوطني.

وتعد "صناعات" إحدى الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في دولة الإمارات وتدير مجموعة من الأصول الصناعية المملوكة لحكومة أبوظبي تتجاوز قيمتها 26.8 مليار درهم "7.3 مليار دولار"، وتقوم "صناعات" بمهام إنشاء وتطوير وتعزيز شركات وأصول صناعية في دولة الإمارات وتعتبر مساهما أساسيا في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى تنويع وتنمية القاعدة الاقتصادية للإمارة وتقليل اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات من خلال تطوير قاعدة صناعية متينة.