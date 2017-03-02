أرابتك دبي تضع خطة للتعافي مدتها ثلاثة أعوام بعد تعثرات

(رويترز) - أعلنت شركة أرابتك الإماراتية للبناء في دبي اليوم الخميس خطة مدتها ثلاثة أعوام تتضمن بيع الشركة المتعثرة بعض الأصول غير الأساسية وإبقاء القيمة الإجمالية لدفتر المشروعات الجديدة عند ما لا يقل عن ثمانية مليارات درهم (2.2 مليار دولار) واستئناف توزيعات الأرباح.

وتواجه أرابتك التي تتكبد خسائر صعوبات منذ أكثر من عامين في سوق خليجية راكدة لمشروعات البنية التحتية وتفاقمت مشاكلها بسبب نزاع داخلي بين المساهمين وعدد من التغييرات في الإدارة العليا.

وأظهر عرض تقديمي للمستثمرين نشره الموقع الإلكتروني لبورصة دبي أن الخطة تتضمن تنفيذ أرابتك برنامجها الذي أعلنته من قبل لإعادة الرسملة في العام الحالي بما في ذلك إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار درهم.

وقالت أرابتك إنه بعد إصدار الحقوق سيزيد رأس المال المدفوع إلى 6.1 مليار درهم وإن هذا يعتمد على تدقيق نتائجها لعام 2016.

وأظهرت حسابات رويترز أن أرابتك تكبدت صافي خسائر بقيمة 2.95 مليار درهم (803 ملايين دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية يوم 31 ديسمبر كانون الأول. وفي عام 2017 ستصبح أرابتك شركة ذات إدارة استراتيجية وستبيع أصولا غير أساسية لم تحددها الشركة.

وفي العام المقبل تهدف أرابتك للبدء في تأمين مشروعات سنوية قيد التنفيذ لا تقل قيمتها عن ثمانية مليارات إلى تسعة مليارات درهم في دفتر مشروعاتها الجديدة بشكل منتظم وتحسين الكفاءة وضمان تسليم المشروعات في وقتها وبما يتوافق مع الميزانية المحددة.

ووفقا للعرض التقديمي بلغ إجمالي قيمة المشروعات قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر كانون الأول 18.1 مليار درهم 67 بالمئة منها في الإمارات العربية المتحدة.

واعتبارا من عام 2019 تهدف أرابتك لنمو الأرباح بشكل مستدام ومواصلة تحسين هوامش ربح المشروعات واستئناف توزيعات الأرباح.

وفي نوفمبر تشرين الثاني عينت أرابتك هاميش تيرويت رئيسا تنفيذيا للشركة وهو أحد المخضرمين في القطاع وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة لايتون هولدنجز الأسترالية للمقاولات بين عامي 2011 و2014.

وكانت مصادر مطلعة قالت لرويترز إن أرابتك تدرس مع بنك موليس الاستثماري خيارات هيكلة رأسمال الشركة.