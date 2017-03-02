الفطيم كاريليون مقاولا رئيسيا لمشروع قيمته 600 مليون دولار لدبي إكسبو

دبي 2 مارس آذار (رويترز) - قالت حكومة دبي اليوم الخميس إن الفطيم كاريليون المملوكة جزئيا لشركة كاريليون المدرجة في لندن قد اختيرت كمقاول رئيسي لتنفيذ مشروع قيمته 600 مليون دولار في إطار استعدادات دبي لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2020.

وستقوم الشركة بتطوير ثلاث مناطق لموقع إكسبو من المتوقع أن تتسع لما يصل إلى 136 جناحا في المعرض العالمي.

ووفقا لموقع الشركة تملك الفطيم التي مقرها دبي 51 بالمئة فيها بينما تحوز كاريليون كونستركشن أوفرسيز 49 بالمئة.

وقالت حكومة دبي إن الشركة اختيرت في عملية تنافسية للحصول على العقد الذي يعد الأول في اتفاقات بناء بثلاثة مليارات دولار تخطط دبي لمنحها في إطار مشروع إكسبو خلال العام الحالي.