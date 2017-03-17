تقرير: انتظار إعلان إفلاس سعودي أوجيه بشكل قانوني

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال تقرير أمس الخميس إنه يجري التداول في الأوساط السياسية اللبنانية أنه تمّ إعلان حالة طوارئ في مؤسسات سعد الحريري رئيس وزراء لبنان "في ضوء المعلومات المتداولة عن إعلان إفلاس شركة سعودي أوجيه -التي تعد محوراً رئيسياً في إمبراطورية أعمال عائلة الحريري- بشكل قانوني والخطوات اللاحقة".

وقال موقع "لبنان 24" إن سعد الحريري عمد "إلى تعيين خلية للبحث الجاد وتقديم مقترحات متعلقة بالوضع المالي والوظيفي لتيار المستقبل" الذي يتزعمه سعد الحريري.

وأوضح أنه "في ضوء المستجدات العصيبة تبدي قيادة تيار المستقبل حرصاً شديداً لطمأنة العاملين والموظفين حول حفظ حقوقهم وعدم اتخاذ قرارات إقفال أو إغلاق أي مؤسسة إﻻ بعد دراسة متأنية".

وأكد أنه "بالرغم من المدى الزمني الطويل لأزمة مؤسسات المستقبل المختلفة، فإن إفلاس سعودي أوجيه نزل كالصاعقة على آﻻف الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم ومستحقاتهم منذ 18 شهراً".

وأضاف "بحسب العارفين، فإن البلبلة السائدة والأزمة المالية الحادة راهناً ليس مردها كون الأمور قد وصلت إلى حائط مسدود، خصوصاً وأن آلاف العائلات تعيل نفسها من أعمال سعودي أوجيه ومتفرعاتها، بل بسبب عدم جلاء الصورة لناحية عدم تبلور حلول واضحة للمعضلة المالية، خصوصاً وأن الأجواء كانت تشير في المدة اﻻخيرة إلى أن الأمور ذاهبة نحو حسم للقضية بصورة نهائية، غير أن المفاجئة كانت في إفلاس الشركة وتصفية أعملها".

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية قالت يوم 8 مارس/آذار الماضي إن إنقاذ شركة سعودي أوجيه "بات مستحيلاً وأن آلاف من موظفي الشركة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 16 شهراً يواجهون التشرّد ويناشدون الدولة التدخل لإنقاذهم".

وأضافت في تقرير مطول، حينها، أن "الإمبراطورية الحريرية السابقة أمام خيارين لا ثالث لهما: إعلان الإفلاس، أو عقد تسويات لنقل جزء من أصولها إلى شركات أخرى".

وسعودي أوجيه كانت إحدى شركتين كبيرتين للإنشاءات تنفذان مشروعات كبيرة للبنية التحتية في السعودية الداعمة لـ "الحريري" لكن هبوط أسعار النفط وما نتج عنه من خفض الإنفاق الحكومي جعل الشركة تواجه إعادة هيكلة محتملة لديون بمليارات الدولارات لتفادي الانهيار.