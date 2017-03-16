البراري تطلق مشروعها العقاري الأحدث "ذا نيست"

كشفت "البراري" النقاب عن "ذا نيست" وهو أحدث مشاريع التطوير العقاري الخاصة بها. وستكون هذه المجموعة الفاخرة التي تضم 55 فيلا متاحة للشراء اعتباراً من الأول من مارس 2017، وهي تجمع ما بين مجمّعات سكنية راقية من الدرجة الأولى والبيئة الطبيعية، بهدف توفير أسلوب حياة فريد ومثالي للعائلات.

ويقع مشروع "ذا نيست" بالقرب من محمية ند الشبا، ويشتمل على مجموعة رائعة من العقارات السكنية التي تضم أربع غرف نوم وتجسد الأناقة المعاصرة. ويستند "ذا نيست" على النجاح منقطع النظير الذي حققته المرحلة 11 من مشاريع "البراري" وتشمل مشروع "سيفنث هيفن" و"أشجار" الذي فاز بجائزة "أفضل مشروع سكني مستقبلي" في حفل توزيع جوائز "سيتي سكيب" عام 2014. هذا وجرى إتمام نحو 75 في المائة من مشروع "سيفنث هيفن"، في حين تم استكمال 70 في المائة من مشروع "أشجار". وتجدر الإشارة إلى أن أعمال المرحلة الثانية من مشروع "البراري" قد انطلقت وستشهد إقامة منتجع، ومنشآت طبية، ومرافق الرعاية الدائمة للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعروض أغذية ومشروبات وتجرئة، ومشاريع سكنية أخرى إلى جانب كل من "سيفنث فيفن" و"أشجار" و"ذا نيست".

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد قال زعل محمد زعل، رئيس مجلس إدارة "البراري" في سياق تعليقه: "أصبح لدينا الآن طيف كامل من المنازل التي تقدم خيارات متنوعة بدءاً من الشقق الأنيقة الفاخرة، وصولاً إلى الفلل المصممة خصيصاً حسب الطلب للعائلات. إن منازلنا الواسعة وأسلوب الحياة العصري الفريد الذي نقدمه، إضافة إلى المساحات الخضراء والاستدامة والرفاه؛ هي الأمور التي تجعل من "البراري" فريدة ومتميزة عن شركات التطوير العقاري الأخرى في دبي، فنحن لا نقدم وعوداً ببناء أعلى برج أو أكبر مجمع تسوق، ولكننا نعد ببناء مكان يتيح لكم ولعائلاتكم العيش بسعادة وراحة، فنحن ببساطة نشارككم شغفنا بالحياة".

ومع المساحات الخضراء الشاسعة والمناظر الطبيعية الخلابة التي تتصف بها مشاريع "البراري"، فإن مشروع "ذا نيست" هو خير مثال عن الأناقة والأسلوب العصري. ويشتمل كل بيت على منطقة استحمام خارجية، ومنطقة مخصصة للشواء، وبركة سباحة رائعة تحيط بها مروج خضراء، وهي مصممة بأسلوب يمزج بين المعيشة داخل المنازل وخارجها في الهواء الطلق من أجل تحقيق الدمج السلس للسكان مع الطبيعة.

وجرى تصميم الفلل بأسلوب يتماشى مع المشاهد الطبيعية المحيطة، حيث تضم نوافذ تمتد من الأرض إلى السقف من أجل تحسين الإحساس بالمساحات الواسعة، وإتاحة المجال أمام الضوء الطبيعي للدخول إلى المنازل. وتتوافر الفلل في أسلوبين ينطويان على فروق دقيقة في التصميم ونمط الحياة، ويتمتع كل منهما بالضوء الطبيعي، والأسقف المرتفعة، والجمالية العصرية الأنيقة التي تتيحها لوحة ألوان الكريم والرمادي والأبيض. ويساعد الجدار الزجاجي في هذه الفلل على توثيق الروابط بين داخل المنزل وحديقته، في حين يسهم التصميم الأنيق بخلق شعور بالحميمية والدفء.

ويبعد "ذا نيست" عن منطقة "داون تاون دبي" الفاخرة مسافة 15 دقيقة فقط بالسيارة، وهو يعتبر امتداداً لتجمّع "البراري" العقاري القائم الذي يضم النادي الصحي المتطور "بودي لانغويج"، ومركز السبا المتميز "هارت آند سول"، إلى جانب مطعم "ذا فارم" الذي يستند إلى مبدأ فريد ومبتكر.

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