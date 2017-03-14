مدينة مصدر بأبوظبي تحتضن أول مجمع سكني للفلل والـ "تاون هاوس" المستدامة للتملك الحر

أعلنت شركتا "ليد للتطوير العقاري" و"المستثمر الوطني" اليوم عن إنشاء أول مجمع سكني للفيلات ووحدات الـ"تاون هاوس" المستدامة الصديقة للبيئة وذلك في مدينة مصدر التي تعد إحدى أكثر مدن العالم استدامة.

وسيوفر المجمع شققا سكنية بمساحة طابقية إجمالية تقدر بأكثر من 250 ألف متر مربع وسيحتضن المجمع - المتاح بنظام التملك الحر لكل من المستثمرين المحليين والأجانب - نحو 5 آلاف ساكن عند اكتماله في عام 2022.

ويقع المجمع في المنطقة الجنوبية من مدينة مصدر وسيتم إنشاؤه وفق معيار تصنيف المباني "3 لآلئ " كحد أدنى من برنامج "استدامة " التابع لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وفق ماجاء في وكالة أنباء الإمارات.

وقال عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني إن التعاون مع "مصدر" يشكل فرصة رائعة لتطوير هذا المجمع المستدام الفريد من نوعه حيث ستعمل شركتا "ليد للتطوير العقاري" و"المستثمر الوطني" مع فريق "مصدر" لتسليم المشروع بما يتماشى مع أنظمة اللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي والمتعلقة باستدامة المشاريع العقارية وكفاءة استخدامها للمياه والطاقة.

من جانبه قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إن أعمال التطوير الناجحة التي تشهدها مدينة مصدر حاليا تعد دليلا واضحا على قدرة المدن على تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحد من الطلب على الطاقة والمياه وإنتاج النفايات بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة وبناء مجتمعات مزدهرة في الوقت ذاته.

وأضاف أن القطاع الخاص يتطلع للقيام بدور حيوي في تعزيز جهود نشر اعتماد حلول مجدية تجاريا لتحديات التطوير العمراني المستداموتبادل المعرفة والخبرة في هذا القطاع. يشار إلى أن الوحدات السكنية تشكل نسبة تزيد على 90 في المائة من هذا المشروع متعدد الاستخدامات وقد تم تخصيص نحو 7800 متر مربع للمرافق المجتمعي مع مساحة إضافية للوحدات التجارية، وسيتم تزويد المجمع بنظام السكك الحديدية الخفيفة المزمع إنشاؤه في أبوظبي.