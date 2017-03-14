هبوط أسعار مواد البناء في السعودية بسب ركود العقار

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أظهرت جولة ميدانية أجرتها صحيفة سعودية في العاصمة الرياض هبوط أسعار مواد البناء والتشييد بنسبة 15 بالمئة وتراجع أسعار الأصباغ والديكورات بالنسبة نفسها وتراجع أسعار الشبابيك والسلالم والأبواب حوالي 25 بالمئة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" اليومية عن بشير حامد وهو مشرف بيع في محل أصباغ وديكورات قوله إنه يوجد ركود ملحوظ في السوق وانخفاض في أسعار الأصباغ يصل إلى حوالي 15 بالمئة، إضافة إلى تراجع المشاريع التي تتولاها بعض المؤسسات الخاصة بالتشطيبات والبويات، وذلك الانخفاض سيؤثر سلباً على تلك المؤسسات الجديدة والقديمة، وسيعمل على تكديس البضائع.

وقال مصعب صلاح وهو مشرف بمحل بيع أبواب وشبابيك إن هبوط الأسعار بدأ منذ 6 شهور، مؤكداً وجود نزول في الأسعار يصل إلى حوالي 25 بالمئة.

وأضاف إن الركود في العقار وبناء المنازل في الوقت الحالي انعكس سلباً على محلات بيع مواد البناء، كما أن الأوضاع حالياً مستقرة، ولكن من الصعب أن يستمر ذلك.

ونقلت الصحيفة عن حبيب الله -وهو بائع في محل سباكة- قوله إن جميع المنتجات الوطنية انخفضت أسعارها إلى حوالي 15 بالمئة، بينما ظلت أسعار بعض المنتجات المستوردة متماسكة، وقال إنه من الصعب أن تبقى الأسعار على ما هي عليه، متوقعاً هبوطها في الفترة القادمة.

وأضاف حبيب الله إن حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها السوق لم نرها منذ سنوات طويلة، خصوصا في قطاع البناء والتشييد، فالمحلات تعتمد على بناء الأفراد والشركات في تصريف منتجاتها الوطنية والمستوردة.

انخفاض أسعار 5 مواد إنشائية في السعودية

أظهرت إحصائية أجرتها الهيئة العامة للإحصاء حكومية، أمس الإثنين، تراجع أسعار 5 مواد إنشائية في خلال العام 2016 تصدرتها أسعار الكيابل بنسبة 14.1 بالمئة.

وكشفت الإحصائية عن انخفاض أسعار الحديد بنسبة قدرها 7.3 بالمئة لتصل إلى 2261.6 ريال للطن في 2016 مقارنة ﺒ 2440.3 ريال للطن خلال 2015.

وهبطت أسعار الخرسانة الجاهزة بنسبة 3.5 بالمئة لتصل إلى 196.2 ريال للمتر مكعب، فيما انخفضت أسعار الأسمنت بحوالي 1.4 بالمئة والأخشاب بـ 1.9 بالمئة خلال نفس الفترة.

وكانت أسعار الحديد سجلت خلال 2016 أدنى مستوى لها خلال شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني بـ 1986 ريال للطن، فيما كان أعلى مستوى لها في يونيو/حزيران بـ 2489 ريالاً للطن.

وسجلت أسعار الإسمنت أدنى مستوى في شهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2016 عند 13.17 ريال لكيس 50 كيلو، وأعلى مستوى في يناير/كانون الثاني بـ 13.65 ريال.