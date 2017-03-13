انخفاض أسعار الحديد والإسمنت في السعودية

أظهرت إحصائية حكومية تراجع أسعار 5 مواد إنشائية في المملكة العربية السعودية خلال العام 2016 تصدرتها أسعار الكيابل بنسبة 14.1 بالمئة.

وكشفت إحصائية الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض أسعار الحديد بنسبة قدرها 7.3 بالمئة لتصل إلى 2261.6 ريال للطن في 2016 مقارنة ﺒ 2440.3 ريال للطن خلال 2015.

وهبطت أسعار الخرسانة الجاهزة بنسبة 3.5 بالمئة لتصل إلى 196.2 ريال للمتر مكعب، فيما انخفضت أسعار الأسمنت بحوالي 1.4 بالمئة والأخشاب بـ 1.9 بالمئة خلال نفس الفترة.

وكانت أسعار الحديد سجلت خلال 2016 أدنى مستوى لها خلال شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني بـ 1986 ريال للطن، فيما كان أعلى مستوى لها في يونيو/حزيران بـ 2489 ريالاً للطن.

وسجلت أسعار الإسمنت أدنى مستوى في شهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2016 عند 13.17 ريال لكيس 50 كيلو، وأعلى مستوى في يناير/كانون الثاني بـ 13.65 ريال.