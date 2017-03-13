Arabian business
إنشاءات

دبي: بناء اول ناطحة سحاب بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

أريبيان بزنس
الاثنين، 13 مارس 2017
دبي: بناء اول ناطحة سحاب بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد
تصميم ناطحة سحاب برسوميات الكمبيوتر

أعلنت شركة "كازا"  Cazza التي تعمل من مقرها في دبي عن نيتها بناء أول ناطحة سحاب بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحسب ما نقلته مجلة كونستركشن ويك الشقيقة.

ستعتمد الشركة على أسلوب طباعة بالرافعة التي تم تصميمها لطباعة أبنية يزيد ارتفاعها عن 80 متر. ويقول كريس كيلسي الرئيس التنفيذي للشركة إن:" المطورين كانوا دوما يسألوننا عن طباعة الابنية الشاهقة في بداية تأسيس الشركة التي بدأت بتطوير حلول طباعة ثلاثية الأبعاد للبيوت والأبنية العادية التي لا تزيد ارتفاعاتها عن سطح الأرض كثيرا مما جعلنا لتحري تطوير التقنيات لذلك الغرض أي الأبنية الشاهقة. "

 ويضيف إنه من خلال تقنيات الشركة فإنها أصبحت قادرة على بناء أبنية ذات تصميم معماري معقد بسرعات غير مسبوقة، والأمور يتوقف على آلية التوسع أي كثافة الإنتاج لتقليص التكاليف مع أول طرح للمنتجات، حيث تتقلص الكلفة العالية للتقنية مع مرحلة الإنتاج الواسع اي ما يعرف بـ وفورات الإنتاج الكبير.

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