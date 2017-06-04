السعودية: 103 شكاوى على مقاولين ومكاتب هندسية في سنة

استقبلت اللجان المختصة في الهيئة السعودية للمهندسين خلال العام الماضي 103 شكاوى من مواطنين ضد شركات المقاولات ومكاتب ومؤسسات هندسية عاملة في المملكة.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية إن عدد القضايا المحالة من ديوان المظالم والمحكمة العامة للهيئة كدار خبرة بلغ 19 قضية للعام 1438/1437 (2016)، بالإضافة إلى ورود نحو 140 طلباً لإدارة التحكيم الهندسي بالهيئة ما بين طلب اعتماد محكم وتجديد شهادة محكم وطلب ترقية محكم.