السعودية: 103 شكاوى على مقاولين ومكاتب هندسية في سنة

استقبلت اللجان المختصة في الهيئة السعودية للمهندسين خلال العام الماضي 103 شكاوى من مواطنين ضد شركات المقاولات ومكاتب ومؤسسات هندسية عاملة في المملكة.
وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية إن عدد القضايا المحالة من ديوان المظالم والمحكمة العامة للهيئة كدار خبرة بلغ 19 قضية للعام 1438/1437 (2016)، بالإضافة إلى ورود نحو 140 طلباً لإدارة التحكيم الهندسي بالهيئة ما بين طلب اعتماد محكم وتجديد شهادة محكم وطلب ترقية محكم.
وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي إلى أن لجنة فض المنازعات استقبلت 45 شكوى من المواطنين ضد شركات ومؤسسات المقاولات خلال 2016، بينما استقبلت لجنة النظر بالمخالفات المهنية 57 شكوى ضد المكاتب الهندسية، مقدمة من مواطنين ومن أصحاب مكاتب هندسية، تم الفصل فيها من قبل اللجنة، ولا يزال تداول عدد من الشكاوى أمام اللجان، بالإضافة إلى تزايد عدد تقييد الشكاوى.
وبلغ عدد القضايا المحالة من ديوان المظالم والمحكمة العامة للهيئة كدار خبرة للعام 1438/137 هـ (2016) 19 قضية، وقد تم البت في بعض القضايا، ورفع تقريرها الفني إلى الجهات القضائية، ومازالت هناك بعض القضايا تحت الدراسة.
ولفتت الهيئة إلى تقدم عدة جهات حكومية بطلب الاستشارة الفنية والقانونية من إدارة التحكيم الهندسي والإدارة القانونية بشأن مشاريع إنشائية متعثرة في عدة مناطق من المملكة، وإشراك الهيئة في اللجان الحكومية المشكلة لدراسة وضع هذه المشاريع.
كما تم استقبال نحو 140 طلباً لإدارة التحكيم الهندسي منذ بداية 2016 إلى تاريخ إعداد التقرير، وهذه الطلبات ما بين طلب اعتماد محكم وتجديد شهادة محكم وطلب ترقية محكم، حيث تم قبول 19 طلب اعتماد محكم، وتم قيدها ضمن قائمة المحكمين، وتم رفض 13 طلب اعتماد محكم لعدم إكمالها الشروط اللازمة، وتم تجديد 11 طلب تجديد شهادة محكم، كما تمت ترقية 7 محكمين، بينما تبقى 85 طلباً معلقاً بانتظار رد صاحب الطلب على الاستفسار المدون على طلبه من قبل إدارة التحكيم الهندسي.
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