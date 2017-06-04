صحيفة لبنانية: شائعات عن إقفال سعودي أوجيه نهاية يوليو

ذكرت صحيفة سعودية أمس السبت أن شركة سعودي أوجيه -المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المقرب من الرياض- "ستقفل نهاية تموز (يوليو) المقبل نهائياً بعد انتهاء مدة عقود مشاريعها وتسريح موظفيها".

وتحت عنوان "شائعات عن إقفال سعودي أوجيه نهاية تموز"، قالت صحيفة "الأخبار" في تقرير إن موظفو الشركة المتعثرة تداولوا الخميس الماضي معلومات عن تعميم إداري الشركة يخيّرهم بين احتمالين، إما نقل كفالتهم من أوجيه إلى كفيل آخر لضمان بقائهم في السعودية، أو إلغاء إقاماتهم وسفرهم خارج المملكة.

وقالت الصحيفة اليومية "لا خيار ثالثاً أمام الخيارين المرّين، لأنه في نهاية تموز لن يبقى شيء اسمه أوجيه، بحسب مصدر من الموظفين. علماً أن أي نسخة عن التعميم المزعوم لم توضع في التداول".

وخلال الأشهر الماضية، تلقى الموظفون عروضاً مماثلة منذ احتدام الأزمة المالية للشركة وقرار وزارة العمل السعودية بتسوية أوضاعهم. حينها، رفض البعض الانفصال عن الشركة أملاً بقبض تعويضاتهم ودفع رواتبهم المتأخرة، معتمدين على وعود كانت تصلهم من هنا وهناك.

وقالت الصحيفة أيضاً "إذا ما صحّ التعميم فإنها ستكون نهاية مؤسفة لإمبراطورية آل الحريري بقدر ما هي لحوالي 6800 موظف كانوا لا يزالون يراهنون على قدرة صاحب الشركة سعد الحريري على انتشالها من أزمتها بعد استعادته نفوذه وعودته إلى لبنان لتولّي رئاسة الحكومة".

وأضافت أن موظفي الشركة تداولوا "أيضاً معلومات مفادها أن قسم الصيانة في الشركة الذي كان لا يزال يعمل منذ بداية الأزمة بعد توقف مشاريع المقاولات والاتصالات، سيقفل بدوره نهاية الشهر الجاري. وأُفيد أن المسؤولين عن القصور التي تلتزم أوجيه صيانتها، أعطوها مهلة لإنهاء الورش الحالية خلال شهر".

وقال مصدر الصحيفة إن "مناقصات مشاريع الصيانة الجديدة رست على شركات أخرى». وبالتالي، سينضم موظفو الصيانة إلى زملائهم في قسم المقاولات كعاطلين من العمل. وخلال هذين الشهرين، ودائماً بحسب الشائعات المتداولة، سيكون مشروع صيانة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية شمال جدة، المعروف بـKAUST، آخر مشاريع أوجيه في المملكة. ومع نهاية تموز، سينتقل الموظفون المحظوظون فقط إلى شركة ناشئة صغيرة تدعى ماك"، مشيراً إلى نقل أكثر من 30 موظفاً في وقت سابق.

وذكرت الصحيفة أن موظفي الشركة -الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم- يعتزمون نقل معركتهم إلى الشارع. وشكلوا لجنة متابعة لتحصيل الحقوق، أسوة بلجنة أصحاب الحقوق في "سوليدير".

وأضافت أن ساحة معركتهم ستتركز حول بيت الوسط والسراي الحكومي لـ«محاصرة» الحريري بمطالبهم. التحرك الأول المعلن حُدّد يوم الأربعاء المقبل بمؤتمر صحافي في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، لعرض مسار الأزمة منذ البداية حتى الصرف. ويوم الجمعة المقبل، سيكون الموعد مع اعتصام أمام بيت الوسط، ينظّم بالتزامن مع حلول وقت الإفطار.

وبعد هيمنتها على سوق البناء السعودية لعدة سنوات، بدأت شركة سعودي أوجيه تواجه صعوبات في ظل خفض الإنفاق الحكومي وتأخر سداد مستحقات لتتأخر أجور آلاف العمال في القطاع لأشهر عدة.

وكانت مصادر مصرفية قالت في أبريل/نيسان الماضي إن سعودي أوجيه تنتظر نتائج مراجعة بتكليف من الحكومة السعودية لمشروعات لها في المملكة بمليارات الدولارات وهو ما يمكن أن يساهم في تحديد مستقبلها.