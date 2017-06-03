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إنشاءات

تعاون "براند دبي" و"نخيل" لتنفيذ مبادرات إبداعية في دبي

أريبيان بزنس
السبت، 3 يونيو 2017
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تعاون "براند دبي" و"نخيل" لتنفيذ مبادرات إبداعية في دبي

وقَّع "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة "نخيل العقارية"، لتنفيذ مجموعة من المبادرات الإبداعية المتميزة في إطار مبادرة "دبي تتحدث إليك" التي أطلقها "براند دبي" لنشر الأعمال الإبداعية في كافة أرجاء دبي بما يدعم المشهد الجمالي في الإمارة.

وتم تنفيذ أول المشاريع، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، في جزيرة نخلة جميرا حيث قام "براند دبي" بالتعاون مع نخيل العقارية بتزيين الجسر المؤدي إلى هلال جزيرة النخلة بعمل تشكيلي حوّل الجسر إلى ما يبدو وكأنه مجموعة من الأشجار اليانعة حيث تقوم فكرة المشروع على دمج العديد من التكوينات المجسمة بحيث تظهر الأعمدة والدعامات التي تحمل الجسر كسيقان الأشجار، فيما يظهر الجزء السفلي للجسر وكأنه غابة من الأوراق الخضراء.

كنتيجة لمذكرة التفاهم، ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، سيقوم الطرفان بالإعداد لإطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تحمل رسائل إبداعية تبرز الجانب الحضاري للإنجازات التي حققتها الإمارة خلال العقود الماضية، وتلقي الضوء على الجوانب الإنسانية في تلك المسيرة التنموية التي اعتمدت في المقام الاول على قدرة العقل البشري على الإبداع وتطوير أفكار غير تقليدية تخدم مختلف مسارات التنمية.

 وسيقوم الطرفان بتشكيل فرق عمل مشتركة لمباشرة تنفيذ البنود في إطار ترتيبات الشراكة وذلك للقيام بمجموعة من المشاريع التي سوف يطورها ويطلقها "براند دبي" بالتعاون مع "نخيل العقارية" وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. كما تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الاستشارية استناداً إلى خبرة فرق "براند دبي" في النواحي الإبداعية والتسويقية، والخبرات العقارية التي تتمتع بها فرق العمل في "نخيل العقارية".

واتفق الطرفان على إطلاق مجموعة متنوعة من المشاريع الهادفة إلى تعزيز المشهد الإبداعي في دبي، حيث تعمل فرق العمل في "براند دبي"، و"نخيل العقارية" في المرحلة الحالية على صياغة الأفكار والاطر النهائية لهذه المشاريع والتي سيعلن عنها تباعا خلال المرحلة المقبلة.

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