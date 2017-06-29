الهيئة السعودية للمقاولين تلزم 140 ألف مؤسسة بالتسجيل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين إن إلزامية التسجيل في هيئة المقاولين سيتم تطبيقه بعد إجازة عيد الفطر الحالية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة حيث سيتم تسجيل كل من يعمل في المقاولات في جميع الأنشطة البالغ عددها 145 نشاطاً.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن المهندس أسامة العفالق إنه وفقاً للمعلومات التي حصلوا عليها من وزارة العمل، فإنه سيتم تسجيل نحو 140 ألف مؤسسة، موضحاً أنه تم الاتفاق علی آلية وطريقة التسجيل مع الوزارة وربطه بتجديد السجل التجاري.