الهيئة السعودية للمقاولين تلزم 140 ألف مؤسسة بالتسجيل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين إن إلزامية التسجيل في هيئة المقاولين سيتم تطبيقه بعد إجازة عيد الفطر الحالية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة حيث سيتم تسجيل كل من يعمل في المقاولات في جميع الأنشطة البالغ عددها 145 نشاطاً.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن المهندس أسامة العفالق إنه وفقاً للمعلومات التي حصلوا عليها من وزارة العمل، فإنه سيتم تسجيل نحو 140 ألف مؤسسة، موضحاً أنه تم الاتفاق علی آلية وطريقة التسجيل مع الوزارة وربطه بتجديد السجل التجاري.
وقال "العفالق" إن 135 شركة سجلت سابقاً، ولكن يعتبر أي تسجيل ملغى بعد تطبيق إلزامية التسجيل مقابل رسوم، موضحا أن رسوم الاشتراكات سيكون وفقاً لعدد العاملين في كل مؤسسة أو شركة، إذ تمت صياغة الأمر حسب تنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 1800 ريال إلی 10 آلاف ريال للمؤسسات والشركات الكبيرة والعملاقة.
وأوضح أن أكبر نسبة من المنشآت -التي تمثل 95 بالمئة- هي منشآت متناهية الصغر، وصغيرة، إذ أن عمالتها أقل من 50 عاملاً، مفيدا بأن تكلفة رسوم تلك الشركات تراوح بين 1300 إلی 3 آلاف ريال.
وتعاني شركات المقاولات في السعودية -التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ 3 سنوات- من مشاكل سيولة اضطرتها إلى التوقف أو تأخير سداد مستحقات موظفيها منذ أشهر عدة، وباتت المشاكل التي يتعرض لها قطاع الإنشاءات والمقاولات أحد أبرز القضايا داخل مجتمع الأعمال في المملكة. وتشير تقديرات بعض الأوساط إلى أنّ شركات الإنشاءات وخصوصاً سعودي أوجيه ومجموعة بن لادن -وهما الأكبر في المملكة- تدينان للحكومة بمبالغ قد تصل إلى عدة مليارات دولارات.
ومنذ أواخر 2015، بدأت الحكومة السعودية في اتخاذ عدد من التدابير للتكيف مع انخفاض الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط كان أبرزها خفض الإنفاق الحكومي بهدف السيطرة على عجز الموازنة المتكرر والذي أحدث ذلك ضغوطاً على شركات الإنشاءات في المملكة مع تلقيها أموالاً أقل من الحكومة ما أدى في بعض الحالات إلى تأخر دفع أجور آلاف العاملين الأجانب لبضعة أشهر ومنهم لأكثر من سنة.
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