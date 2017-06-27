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إنشاءات

"كهرباء دبي": تنفيذ مشروع خطوط مياه رئيسية بالمدينة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 27 يونيو 2017
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"كهرباء دبي": تنفيذ مشروع خطوط مياه رئيسية بالمدينة

قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بترسية عقد مشروع توريد وتمديد وتدشين شبكات نقل مياه رئيسية بأطوال إجمالية تصل الى 40 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 248 مليون درهم.

وقال سعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجيتنا وخططنا الطموحة لتلبية احتياجات التنمية الشاملة من الطاقة الكهربائية والمياه التي تتوافق مع خطة دبي 2021، وفي إطار تحقيق تطلعات المتعاملين وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، حيث نسعى لرفع الكفاءة الانتاجية والتشغيلية وزيادة كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي وفي حالات الطوارئ بما يساهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة".

وأوضح سعادته: "يشتمل المشروع على تمديد أنابيب لنقل المياه الرئيسية من الزجاج المقوى (GRE) بقطر 1200 ملم و 600 ملم وبأطوال تصل الى 40 كيلومتراً على امتداد شارع القدرة و شارع دبي العين لرفع قدرة تدفق المياه وتوفير الإحتياجات المتزايدة من المياه الى المشاريع التطويرية في تلك المناطق، بالإضافة الى خط على امتداد شارع الإمارات لرفع قدرة تدفق المياه لمنطقة الخوانيج الثانية، وخطوط إضافية في مناطق أخرى من إمارة دبي لزيادة كميات التدفق المائي في حالات الطوارئ. كما يشتمل المشروع على أنظمة تحكم ومراقبة عن بعد مما يسمح بالتحكم في شبكة نقل المياه الرئيسية بشكل فعّال على مدار الساعة عن طريق صمّامات آلية تُدار عن بُعد في مركز التحكم مما يساهم في عزل الأعطال في أقل وقت ممكن، ويقلل الفاقد من المياه في الشبكة".

وأضاف سعادته: "يتضمن المشروع عدة مواقع لعمليات توصيل فيما بين خطوط النقل الرئيسية وذلك من أجل رفع كميات التدفق المائي وضمان استمرارية وصول المياه ورفع الضغط في الشبكة لمواكبة الطلب المتزايد على المياه في تلك المناطق حسب التخطيط المعتمد، والمدة اللازمة لتنفيذ المشروع وفق البرنامج المخطط له مسبقاً هي 30 شهراً".

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