دبي: تغير لون المياه في القناة المائية سببها مادة "البنتونيت"

لوحظ يوم الخميس تغير لون المياه في بعض أجزاء القناة المائية في منطقة المارينا حيث قام فريق من البلدية بزيارة الموقع والمتابعة مع الجهات المختصة لمعرفة أسباب ومصادر التسريب الذي سبب هذا اللون حيث تم أخذ بعض العينات.

وقد قامت إدارة الشبكات ببعض الإجراءات الاحترازية ومتابعة منافذ التصريف التابعة للمنطقة لاحتواء التسريب وسد المنافذ، وفقا لصحيفة البيان.

وأوضح المهندس طالب جلفار مساعد المدير العام لخدمات البيئة والصحة العامة ببلدية دبي بأن الاشتباه المبدأي بهذا التلون هو مادة البنتونيت والتي وصلت إلى القناة بواسطة أنظمة تصريف مياه السطح والأمطار وهذه الماده تستخدم أحياناً أثناء أعمال الحفر أو ثقب القنوات العرضية.