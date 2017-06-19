أبوظبي تضيف مخارج ومداخل جديدة إلى نفق وشارع الشيخ زايد

بدأت بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ مشروعا لتطوير نفق وشارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي وذلك باستحداث مداخل ومخارج جديدة إلى النفق وإجراء تحسينات جوهرية على التقاطعات مع الشوارع الأخرى من شأنها تحقيق أعلى نسبة من التدفق المروري والارتقاء بمستوى السلامة المرورية لمستخدمي هذا الشارع الحيوي.

وقالت البلدية - في بيان لها - وفق وكالة أنباء الإمارات، إن المشروع يأتي تطوير شارع الشيخ زايد في إطار حرص دائرة الشؤون البلدية والنقل – بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز مكونات البنية التحتية وتطوير منظومة الطرق والجسور والأنفاق بهدف تحسين خدماتها ورفع كفاءتها بالشكل الذي يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية أبوظبي 2030.

وأكدت البلدية أنها ستنفذ المشروع من خلال إضافة تحسينات على المرحلة الأولى عوضا عن تنفيذ ثلاث مراحل تستهدف الارتقاء بخدمات الشارع والنفق وبما يحقق متطلبات السلامة المرورية والتدفق المرن للسيارات ومستخدمي الشارع.