أبوظبي تضيف مخارج ومداخل جديدة إلى نفق وشارع الشيخ زايد

بدأت بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ مشروعا لتطوير نفق وشارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي وذلك باستحداث مداخل ومخارج جديدة إلى النفق وإجراء تحسينات جوهرية على التقاطعات مع الشوارع الأخرى من شأنها تحقيق أعلى نسبة من التدفق المروري والارتقاء بمستوى السلامة المرورية لمستخدمي هذا الشارع الحيوي.
وقالت البلدية - في بيان لها - وفق وكالة أنباء الإمارات، إن المشروع يأتي تطوير شارع الشيخ زايد في إطار حرص دائرة الشؤون البلدية والنقل – بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز مكونات البنية التحتية وتطوير منظومة الطرق والجسور والأنفاق بهدف تحسين خدماتها ورفع كفاءتها بالشكل الذي يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية أبوظبي 2030.
وأكدت البلدية أنها ستنفذ المشروع من خلال إضافة تحسينات على المرحلة الأولى عوضا عن تنفيذ ثلاث مراحل تستهدف الارتقاء بخدمات الشارع والنفق وبما يحقق متطلبات السلامة المرورية والتدفق المرن للسيارات ومستخدمي الشارع.
وأضافت البلدية أن مشروع تطوير نفق وشارع الشيخ زايد والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 109 ملايين درهم تستمر مدة تنفيذه 790 يوما.
وحول أهم مواصفات ومكونات أعمال التطوير المزمع تنفيذها، أكدت البلدية أنها تجري أعمال التعديلات بهدف تنفيذ منحدر مزدوج بطول حوالي 400 متر بين شارع الشيخ زايد السطحي ونفق شارع الشيخ زايد بين تقاطعي شارعي الفلاح وهزاع وذلك من خلال إضافة مسربين يؤديان إلى داخل النفق في اتجاه الخروج من أبوظبي ومسربين للخروج من النفق في اتجاه الدخول إلى المدينة.
وأوضحت البلدية أن هذه الإضافات تساهم بشكل ملحوظ في تحسن الإنسيابية المرورية عند تقاطع قصر البحر وتقاطع شارع هزاع.
وأشارت إلى أنه من الأعمال التطويرية المدرجة على قائمة المشروع إدخال تحسينات على التقاطعات مع شارع الفلاح عبر إضافة مسارين في اتجاه جزيرتي الريم والمارية وإجراء تحسينات على الشارع السطحي عند تقاطع قصر البحر لتحسين انسيابية المرور المباشر في الاتجاه الداخل إلى المدينة.
وذكرت البلدية أن مشروع تطوير شارع الشيخ زايد وإدخال التعديلات في التصاميم أدت إلى عدة فوائد وإيجابيات من أهمها، تقليل الكلفة الإجمالية للمشروع وإدخال التحسينات المرورية المطلوبة المشابهة للتصميم الأصلي والتقليل بشكل كبير من نقل وترحيل الخدمات وحماية مستخدمي الطريق والأماكن المحيطة من تأثيرات أعمال المشروع وخفض الحاجة للتحويلات المرورية وعدم الحاجة لتعديلات إنشائية أساسية في أصول نفق الشيخ زايد.
يذكر أن بلدية مدينة أبوظبي كانت قد افتتحت نفق شارع الشيخ زايد عام 2012 لتعلن عن إطلاق حركة السير في النفق الأطول على مستوى الشرق الأوسط والبالغ طوله /3.6/ كيلومتر منها /2.4/ كيلومتر مسقوفة لينضم إلى منظومة متكاملة وعملاقة من مكونات البنية التحتية الحديثة في إمارة أبوظبي.
وفاز مشروع شارع ونفق الشيخ زايد في أبوظبي بالجائزة الكبرى من المجلس الأمريكي للشركات الهندسية في واشنطن حيث تعد الجائزة أكبر تكريم يمنحه المجلس للمشاريع الرائدة والكبيرة إضافة إلى فوزه بعدة جوائز إقليمية وعالمية أخرى.
وقد جاء تنفيذ المشروع تجسيدا لالتزام حكومة أبوظبي بتحسين نوعية الخدمات وتوفير شبكة طرق حديثة تسهم في حركة التنمية الشاملة وتشكل عاملا مؤثرا على الصعيد الاقتصادي.المزيد من أخبار الإمارات
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
مليونيرة سعودية تبحث عن زوج: مالي وجمالي سبب تعاستي
مسلسل "سيلفي" يسخر من تيار الليبرالية السعودي | مجتمع | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون