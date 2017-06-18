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جبل عمر تعمل مع المالية السعودية على تحويل قرض المليارات الثلاث لقرض مرابحة

أريبيان بزنس
الأحد، 18 يونيو 2017
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جبل عمر تعمل مع المالية السعودية على تحويل قرض المليارات الثلاث لقرض مرابحة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت #شركة_جبل_عمر للتطوير السعودية إنها تعمل حالياً مع وزارة المالية على تحويل القرض الذي حصلت عليه بقيمة ثلاث مليارات ريال (801 مليون دولار)، في وقت سابق، إلى قرض مرابحة متوائم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 

وأوضحت #جبل_عمر -التي تتولى تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة-  في بيان لها على موقع "تداول" أنه بحسب عقد التمويل القائم فإنه يحق لها تحويل القرض الحالي إلى قرض متوائم مع الشريعة الإسلامية، وأن ذلك يستلزم تغيير العقود القائمة إلى اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية، ليتم بموجبها موائمة القرض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للشركة.

 

وتوقعت الشركة الانتهاء من عملية الموائمة خلال الربع الثالث من العام 2017، مشيرة إلى أنه سيتم الإبقاء على نفس القيمة المالية للقرض، ولن يكون هناك أي اثر مالي على قوائمها المالية.

 

وكانت جبل عمر وقعت يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2011 اتفاقية قرض تمويل مع وزارة المالية السعودية بقيمة ثلاث مليارات ريال يسدد على مدى ثمانية سنوات منها سنتان فترة سماح.

 

وتعمل شركة جبل عمر على تطوير وتعمير منطقة جبل عمر الواقعة بجوار ساحة المسجد الحرام وقامت في السنوات الأخيرة بتأجير عدد من الفنادق والمحلات التجارية في شارع إبراهيم الخليل المطل على الساحة الغربية للمسجد الحرام.

 

 

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