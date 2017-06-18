جبل عمر تعمل مع المالية السعودية على تحويل قرض المليارات الثلاث لقرض مرابحة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت #شركة_جبل_عمر للتطوير السعودية إنها تعمل حالياً مع وزارة المالية على تحويل القرض الذي حصلت عليه بقيمة ثلاث مليارات ريال (801 مليون دولار)، في وقت سابق، إلى قرض مرابحة متوائم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضحت #جبل_عمر -التي تتولى تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة- في بيان لها على موقع "تداول" أنه بحسب عقد التمويل القائم فإنه يحق لها تحويل القرض الحالي إلى قرض متوائم مع الشريعة الإسلامية، وأن ذلك يستلزم تغيير العقود القائمة إلى اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية، ليتم بموجبها موائمة القرض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للشركة.