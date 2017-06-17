(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) السعودية عن تعميدها من قبل #مجموعة_بن_لادن السعودية يوم الأربعاء الماضي بتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي المجموعة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية واحدة.

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وقالت "ميدغلف" في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) "تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف )عن تعميدها من قبل مجموعة بن لادن السعودية بتاريخ 19-09-1438هـ الموافق 14-06-2017 بتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي المجموعة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية واحدة اعتباراً من تاريخ 01-07-2017 الموافق 07-10-1438هـ".

وأوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية لهذا العقد تبلغ 271,428,035 ريال وتتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5 بالمئة من المبيعات السنوية لميدغلف للعام المالي 2017 وسيكون لهذا أثر مالي إيجابي على مبيعات شركة ميدغلف خلال العام المالي الحالي".

وتعاني بن لادن، وهي تاريخياً من الشركات ذات الثقل بقطاع الإنشاءات في المملكة، بسبب تأخر مدفوعات مستحقة لها من الحكومة. وانحسرت أزمة الشركة منذ مطلع العام بعد أن قامت الحكومة بتسوية بعض تلك الديون.