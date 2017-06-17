"مساندة" تنجز 68 % من أعمال تقاطع مطار أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" إنجاز 68 % من أعمال مشروع شبكة الطرق والتقاطع العلوي لمطار أبوظبي الدولي والبالغة كلفته 678 مليون درهم ويربط مبنى المسافرين الجديد في مطار أبوظبي الدولي بطريق أبو ظبي - الشهامة " E10 ".
ويوفر المشروع منفذا مباشرا من وإلى المبنى الجديد في اتجاه العاصمة أبوظبي وفي اتجاه مدينتي دبي والعين ويسهم في تسهيل حركة المرور في اتجاه العاصمة أبوظبي وإمارة دبي من خلال توسعة طريق أبوظبي – الشهامة " E10 " من أربع حارات إلى خمس حارات في كل اتجاه إضافة إلى توسعة طريق طيران الرئاسة إلى ثلاث حارات في كل اتجاه عوضا عن حارتين.
وقال المهندس فيصل أحمد السويدي المدير العام لإدارة الطرق الرئيسية في دائرة الشؤون البلدية والنقل، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، إن هذا المشروع عند افتتاحه سيسهم في تحقيق أعلى درجات الانسيابية ورفع مستوى الأمن والسلامة المرورية وخفض نسبة الحوادث إلى حد كبير من خلال تعزيز حركة المرور وضمان الانسيابية وتفادي أي ازدحام محتمل مستقبلا.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعد إضافة هامة لشبكة الطرق الرئيسية في إمارة أبوظبي كونه محورا مروريا هاما حيث تم تصميمه وتنفيذه وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية في مجالات التصميم وهندسة المرور والسلامة والبيئة.
من جهته قال المهندس صالح الشيبة المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الطرق والبنية التحتية بالإنابة في شركة "مساندة" إن المشروع يعد واحدا من مشاريع النقل البري الحيوية التي تنفذها الشركة في إطار سعيها لإنجاز المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق أهداف خطة أبوظبي وتعزيز جودة البنية التحتية وتدعيم التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي والمشهد التنموي في دولة الإمارات .
وأضاف أن الشركة ماضية في تنفيذ خطة العمل وفق الجدول تمهيدا لتسليم المشروع في أواخر العام الحالي ..لافتا إلى أنه تم بنجاح إنجاز المرحلة الأولى من المشروع وافتتاح التقاطع العلوي " A2 " للحركة المرورية في ظل التزام كامل منها بتطبيق أرقى المعايير العالمية .
وأشار إلى أنه تم مؤخرا إغلاق الطريق المؤدي من الطريق الرئيسي " أبوظبي – الشهامة " إلى طيران الرئاسة وإغلاق الطريق المؤدي من مدينة خليفة إلى دبي في التقاطع الخامس وفي الفترة القادمة سيتم إجراء تحويلة على طريق أبوظبي - الشهامة في منطقة المشروع مع الابقاء على أربع حارات في كل اتجاه.
وأوضح المزروعي أن المشروع يتضمن إنشاء أربعة جسور تعتبر كمداخل ومخارج رئيسية لمبني المسافرين ونفق جديد يؤدي إلى جزيرة ياس وجسر يربط ما بين جزيرة ياس ومدينة المطار.
وأضاف أن المشروع يتضمن توسعة طريق " E10 " من أربع حارات في كل اتجاه إلى خمس حارات في كل اتجاه وبطول ثمانية كيلومترات وإنشاء شبكة طرق فرعية بطول / 3.7 / كيلومتر - ثلاث حارات بكل اتجاه - بين التقاطع رقم / 6 / وطريق " E12 " لتصل نفق جزيرة ياس بطريق " E10 ".
وذكر أنه ستتم توسعة الطريق بين " E10 " ومبنى طيران الرئاسة من حارتين إلى طريق مزدوج بثلاث حارات بكل اتجاه بجانب إنشاء جسر يخدم طيران الرئاسة ومدينة مصدر إضافة إلى تنفيذ محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار تخدم تقاطع " E12 " و " E10 " فضلا عن تنفيذ شبكة لتجميع مياه الأمطار وشبكة إنارة الطرق وتقاطعات بإشارات ضوئية.المزيد من أخبار الإمارات
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