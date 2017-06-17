"مساندة" تنجز 68 % من أعمال تقاطع مطار أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" إنجاز 68 % من أعمال مشروع شبكة الطرق والتقاطع العلوي لمطار أبوظبي الدولي والبالغة كلفته 678 مليون درهم ويربط مبنى المسافرين الجديد في مطار أبوظبي الدولي بطريق أبو ظبي - الشهامة " E10 ".

ويوفر المشروع منفذا مباشرا من وإلى المبنى الجديد في اتجاه العاصمة أبوظبي وفي اتجاه مدينتي دبي والعين ويسهم في تسهيل حركة المرور في اتجاه العاصمة أبوظبي وإمارة دبي من خلال توسعة طريق أبوظبي – الشهامة " E10 " من أربع حارات إلى خمس حارات في كل اتجاه إضافة إلى توسعة طريق طيران الرئاسة إلى ثلاث حارات في كل اتجاه عوضا عن حارتين.

وقال المهندس فيصل أحمد السويدي المدير العام لإدارة الطرق الرئيسية في دائرة الشؤون البلدية والنقل، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، إن هذا المشروع عند افتتاحه سيسهم في تحقيق أعلى درجات الانسيابية ورفع مستوى الأمن والسلامة المرورية وخفض نسبة الحوادث إلى حد كبير من خلال تعزيز حركة المرور وضمان الانسيابية وتفادي أي ازدحام محتمل مستقبلا.