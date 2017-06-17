سعودي أوجيه تسرح موظفيها "وتغلق أبوابها"

(أ. ف. ب) أعلن موظفون في شركة #سعودي_أوجيه ومصادر مقربة منها أمس الجمعة أن الشركة -المملوكة لرئيس وزراء لبنان سعد الحريري المقرب من الرياض- قررت تسريح موظفيها وإغلاق أبوابها في نهاية يونيو/حزيران الجاري.

وسيواجه الآلاف من موظفي الشركة، خصوصاً الأجانب منهم، وضعا صعباً بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم على مدى أشهر.

وقال موظف في الشركة لوكالة فرانس برس طالباً عدم ذكر اسمه "طُلب من الموظفين التقدّم بكتاب إنهاء خدمات. وقد تم إعلامهم منذ بعض الوقت بأن عليهم ترك الشركة قبل نهاية حزيران/يونيو".

من جهته أكد موظف سابق أنه ينتظر أن يتقاضى 39 ألف يورو هي مجموع الرواتب التي لم تدفعها له "سعودي أوجيه". وقال لفرانس برس إن الشركة ستغلق في نهاية يونيو/حزيران.

وأضاف الموظف الذي لم يشأ أن يتم التعريف عنه سوى باسمه الأول "روبير" أنه بعد "أسبوعين لن يعود هناك سعودي أوجيه".

بدوره قال مصدر قريب من الملف لفرانس برس إن الموظفين "لديهم عقود عمل في جدة لكن ليس لديهم شيء آخر"، مؤكداً أن الشركة باتت لا تقوم بأي عمل تقريباً.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية في بيان على تويتر أنها تعمل على "نقل 600 سعودي في سعودي أوجيه إلى منشآت أخرى، وتوجيه هدف بإيجاد فرص عمل مناسبة للسعوديين الآخرين"، وعددهم 600 عامل سيتولى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إيجاد وظائف لهم.

وسبق لسعودي أوجيه أن سرّحت آلاف الموظفين منذ انهارت أسعار النفط وانهارت معها عائدات خزينة المملكة التي اضطرت لإيقاف العديد من مشاريع البناء الضخمة وبينها مشاريع كانت الشركة التي أسسها رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، والد سعد الحريري، متعاقدة على تنفيذها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشاكلها المالي.