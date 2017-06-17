Arabian business
إنشاءات

سعودي أوجيه تسرح موظفيها "وتغلق أبوابها"

أريبيان بزنس
السبت، 17 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
سعودي أوجيه تسرح موظفيها "وتغلق أبوابها"

(أ. ف. ب) أعلن موظفون في شركة #سعودي_أوجيه ومصادر مقربة منها أمس الجمعة أن الشركة -المملوكة لرئيس وزراء لبنان سعد الحريري المقرب من الرياض- قررت تسريح موظفيها وإغلاق أبوابها في نهاية يونيو/حزيران الجاري.

 

وسيواجه الآلاف من موظفي الشركة، خصوصاً الأجانب منهم، وضعا صعباً بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم على مدى أشهر.

 

وقال موظف في الشركة لوكالة فرانس برس طالباً عدم ذكر اسمه "طُلب من الموظفين التقدّم بكتاب إنهاء خدمات. وقد تم إعلامهم منذ بعض الوقت بأن عليهم ترك الشركة قبل نهاية حزيران/يونيو".

 

من جهته أكد موظف سابق أنه ينتظر أن يتقاضى 39 ألف يورو هي مجموع الرواتب التي لم تدفعها له "سعودي أوجيه". وقال لفرانس برس إن الشركة ستغلق في نهاية يونيو/حزيران.

 

وأضاف الموظف الذي لم يشأ أن يتم التعريف عنه سوى باسمه الأول "روبير" أنه بعد "أسبوعين لن يعود هناك سعودي أوجيه".

 

بدوره قال مصدر قريب من الملف لفرانس برس إن الموظفين "لديهم عقود عمل في جدة لكن ليس لديهم شيء آخر"، مؤكداً أن الشركة باتت لا تقوم بأي عمل تقريباً.

 

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية في بيان على تويتر أنها تعمل على "نقل 600 سعودي في سعودي أوجيه إلى منشآت أخرى، وتوجيه هدف بإيجاد فرص عمل مناسبة للسعوديين الآخرين"، وعددهم 600 عامل سيتولى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إيجاد وظائف لهم.

 

وسبق لسعودي أوجيه أن سرّحت آلاف الموظفين منذ انهارت أسعار النفط وانهارت معها عائدات خزينة المملكة التي اضطرت لإيقاف العديد من مشاريع البناء الضخمة وبينها مشاريع كانت الشركة التي أسسها رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، والد سعد الحريري، متعاقدة على تنفيذها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشاكلها المالي.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

الرياض تنقل نصف السعوديين في #سعودي_أوجيه لمنشآت أخرى

محكمة سعودية تلزم سعودي أوجيه بسداد مستحقات لمنسوبيها بالقوة الجبرية

صحيفة لبنانية: أنباء عن إقفال سعودي أوجيه نهاية يوليو

سعودي أوجيه تتخلى عن كامل حصتها في شركة طيبة

تعليقات

المزيد في إنشاءات

الرياض تنقل نصف السعوديين في #سعودي_أوجيه لمنشآت أخرى

مشاريع "عزيزي للتطوير العقاري" تستقطب المستثمرين الخليجيين

أبوظبي "مساندة" تبدأ تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مركز الغويفات الحدودي

محكمة سعودية تلزم سعودي أوجيه بسداد مستحقات لمنسوبيها بالقوة الجبرية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الإمارات للشحن الجوي تنقل أول سيارة مصممة ومصنعة في الإمارات إلى فرنسا

أبوظبي للأوراق المالية: حظر تداول المطلعين اعتبارا من 16 يونيو

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »