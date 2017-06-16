الرياض تنقل نصف السعوديين في #سعودي_أوجيه لمنشآت أخرى

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت #وزارة_العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إن عدد العاملين في شركة #سعودي_أوجيه -المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المقرب من الرياض- يبلغ حالياً نحو 8 آلاف عامل منهم 1200 سعودي حيث يتم العمل على نقل قرابة 600 سعودي للعمل في منشآت أخرى.

وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحسب وسائل إعلام محلية، إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (#هدف) علي الغفيص وجه "الصندوق" بإيجاد فرص عمل مناسبة للمتبقي من العاملين السعوديين في سعودي أوجيه (وهم نحو 600 مواطن)، فيما يتم حالياً العمل على نقل خدمات 6 آلاف عامل وافد إلى منشآت أخرى بالتعاون مع الشركة المتعثرة.