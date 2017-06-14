Arabian business
إنشاءات

مشاريع "عزيزي للتطوير العقاري" تستقطب المستثمرين الخليجيين

أريبيان بزنس
الأربعاء، 14 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مشاريع "عزيزي للتطوير العقاري" تستقطب المستثمرين الخليجيين

كشفت "عزيزي" بأن نسبة المستثمرين الإماراتيين والخليجيين باتت تشكل نحو 55 بالمائة من قاعدة عملاء الشركة، وذلك نظراً لمكانة دبي كوجهة مفضلة في الشرق الأوسط للمستثمرين الخليجيين الراغبين بالإستثمار في سوق العقار.

ويأتي النمو في عدد المستثمرين الخليجيين نتيجة طبيعية لما تقدمه شركة "عزيزي للتطوير العقاري" من مجموعة واسعة من العقارات في سوق دبي، فضلاً عن خطط السداد المرنة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد بات الطلب على الشقق المفروشة ذات الخدمات  الاتجاه السائد في السوق، والذي بدأ يتخذ منحى تصاعدي خلال السنوات الأخيرة، مع سعى المستخدمين النهائيين إلى نمط حياة أكثر راحة، مما أدى إلى استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين إلى شريحة الشقق المخدمة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "عزيزي للتطوير العقاري"، في تعليق له: "لا شك بأن استقرار السوق ما يزال المحرك الرئيسي الذي يدفع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى اختيار دبي كوجهة مفضلة للإستثمار العقاري، حيث وصل سوق العقار في دبي إلى مرحلة النضوج خلال السنوات القليلة الماضية، وشهدنا تحولاً كبيراً نحو العقارات المتوسطة والمتوسطة الفاخرة والتي استقطبت المزيد من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما المملكة العربية السعودية".

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تهدف "عزيزي للتطوير العقاري" من خلال تقديم عرض رسوم الحجز مجاناً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر رمضان المبارك إلى اجتذاب المزيد من المستثمرين الإماراتيين للاستفادة من خطة السداد المرنة والمتاحة لفترة محدودة. وأضاف فرهاد: "تأتي زيادة عدد العملاء الإماراتيين مؤشراً على بلوغ شركة "عزيزي للتطوير العقاري" مستوى عالي من فهم المستهلكين في الأوساط المحلية ورضاهم".


ولعبت شركة "عزيزي للتطوير العقاري" منذ إنطلاقتها دوراً فعالاً في تطوير مجموعة من أبرز العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تراوحت ما بين المشاريع الفاخرة الموجهة لطبقة الأثرياء وحتى المشاريع المميزة والمغرية ذات الأسعار المعقولة. وتشمل قائمة المشاريع الكبرى في محفظة الشركة شقق سكنية ومخدمة في مشاريع مثل "مينا" في نخلة جميرا، و"عليا" في مدينة دبي الطبية، و"مونتريل" في الفرجان.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

السعودية: اعتماد 23 مخططاً لمشاريع إسكانية في 8 مناطق

السعودية: ضبط 6 مشاريع مخالفة لضوابط البيع على الخارطة منها 2 خارج المملكة

"زانادو" تسلّم مشاريع بقيمة 750 مليون درهم وتسهم في إنجاز مشاريع بـ 8 مليار

الكويت تخطط لمشاريع بناء 198 ألف وحدة سكنية

تعليقات

المزيد في إنشاءات

أبوظبي "مساندة" تبدأ تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مركز الغويفات الحدودي

محكمة سعودية تلزم سعودي أوجيه بسداد مستحقات لمنسوبيها بالقوة الجبرية

السعودية: 103 شكاوى على مقاولين ومكاتب هندسية في سنة

صحيفة لبنانية: أنباء عن إقفال سعودي أوجيه نهاية يوليو

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : حريق هائل يلتهم برجاً سكنياً في لندن ويخلف ضحايا

المركزي المصري يلغي سقف التحويلات بالعملة الصعبة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »