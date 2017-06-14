مشاريع "عزيزي للتطوير العقاري" تستقطب المستثمرين الخليجيين

كشفت "عزيزي" بأن نسبة المستثمرين الإماراتيين والخليجيين باتت تشكل نحو 55 بالمائة من قاعدة عملاء الشركة، وذلك نظراً لمكانة دبي كوجهة مفضلة في الشرق الأوسط للمستثمرين الخليجيين الراغبين بالإستثمار في سوق العقار.

ويأتي النمو في عدد المستثمرين الخليجيين نتيجة طبيعية لما تقدمه شركة "عزيزي للتطوير العقاري" من مجموعة واسعة من العقارات في سوق دبي، فضلاً عن خطط السداد المرنة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد بات الطلب على الشقق المفروشة ذات الخدمات الاتجاه السائد في السوق، والذي بدأ يتخذ منحى تصاعدي خلال السنوات الأخيرة، مع سعى المستخدمين النهائيين إلى نمط حياة أكثر راحة، مما أدى إلى استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين إلى شريحة الشقق المخدمة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "عزيزي للتطوير العقاري"، في تعليق له: "لا شك بأن استقرار السوق ما يزال المحرك الرئيسي الذي يدفع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى اختيار دبي كوجهة مفضلة للإستثمار العقاري، حيث وصل سوق العقار في دبي إلى مرحلة النضوج خلال السنوات القليلة الماضية، وشهدنا تحولاً كبيراً نحو العقارات المتوسطة والمتوسطة الفاخرة والتي استقطبت المزيد من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما المملكة العربية السعودية".