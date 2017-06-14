مشاريع "عزيزي للتطوير العقاري" تستقطب المستثمرين الخليجيين

كشفت "عزيزي" بأن نسبة المستثمرين الإماراتيين والخليجيين باتت تشكل نحو 55 بالمائة من قاعدة عملاء الشركة، وذلك نظراً لمكانة دبي كوجهة مفضلة في الشرق الأوسط للمستثمرين الخليجيين الراغبين بالإستثمار في سوق العقار.
ويأتي النمو في عدد المستثمرين الخليجيين نتيجة طبيعية لما تقدمه شركة "عزيزي للتطوير العقاري" من مجموعة واسعة من العقارات في سوق دبي، فضلاً عن خطط السداد المرنة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد بات الطلب على الشقق المفروشة ذات الخدمات الاتجاه السائد في السوق، والذي بدأ يتخذ منحى تصاعدي خلال السنوات الأخيرة، مع سعى المستخدمين النهائيين إلى نمط حياة أكثر راحة، مما أدى إلى استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين إلى شريحة الشقق المخدمة.
وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "عزيزي للتطوير العقاري"، في تعليق له: "لا شك بأن استقرار السوق ما يزال المحرك الرئيسي الذي يدفع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى اختيار دبي كوجهة مفضلة للإستثمار العقاري، حيث وصل سوق العقار في دبي إلى مرحلة النضوج خلال السنوات القليلة الماضية، وشهدنا تحولاً كبيراً نحو العقارات المتوسطة والمتوسطة الفاخرة والتي استقطبت المزيد من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما المملكة العربية السعودية".
وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تهدف "عزيزي للتطوير العقاري" من خلال تقديم عرض رسوم الحجز مجاناً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر رمضان المبارك إلى اجتذاب المزيد من المستثمرين الإماراتيين للاستفادة من خطة السداد المرنة والمتاحة لفترة محدودة. وأضاف فرهاد: "تأتي زيادة عدد العملاء الإماراتيين مؤشراً على بلوغ شركة "عزيزي للتطوير العقاري" مستوى عالي من فهم المستهلكين في الأوساط المحلية ورضاهم".
المزيد من أخبار الإمارات
ولعبت شركة "عزيزي للتطوير العقاري" منذ إنطلاقتها دوراً فعالاً في تطوير مجموعة من أبرز العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تراوحت ما بين المشاريع الفاخرة الموجهة لطبقة الأثرياء وحتى المشاريع المميزة والمغرية ذات الأسعار المعقولة. وتشمل قائمة المشاريع الكبرى في محفظة الشركة شقق سكنية ومخدمة في مشاريع مثل "مينا" في نخلة جميرا، و"عليا" في مدينة دبي الطبية، و"مونتريل" في الفرجان.
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
مليونيرة سعودية تبحث عن زوج: مالي وجمالي سبب تعاستي
"هايتيرا" تطلق جهاز "زيد 1 بي" في أسواق الشرق الأوسط | التقنية والحياة | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون