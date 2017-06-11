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الحكير السعودية توقع عقداً مع "جبل عمر" لاستئجار فندق ماريوت مكة 15 عاماً

أريبيان بزنس
الأحد، 11 يونيو 2017
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الحكير السعودية توقع عقداً مع "جبل عمر" لاستئجار فندق ماريوت مكة 15 عاماً

(أريبيان بزنس/ وكالات) - وقعت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (مجموعة الحكير) السعودية، يوم الجمعة الماضي، عقد إيجار مع شركة "جبل عمر للتطوير" لاستئجار فندق ماريوت جبل عمر - مكة المكرمة الواقع في المرحلة الأولى من مشروع جبل عمر لمدة 15 عاماً.

 

وقالت "مجموعة الحكير" في بيان لها على موقع "تداول" إن الفندق يتميز بقربه من الحرم المكي الشريف وبإطلالة مميزة عليه ويضم الفندق 426 غرفة وأجنحة، ومطعمين وصالات اجتماعات.

 

وأضافت أن هذا الفندق سينضم "إلى المحفظة الفندقية لمجموعة الحكير وسيكون إضافة كبيرة للمجموعة، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي في نهاية الربع الثاني من هذا العام.. علماً أن هذا التعاقد ليس مع طرف ذو علاقة".

 

في حين قالت جبل عمر -التي تتولى تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة- في بيان منفصل على موقع "تداول" أيضاً "إنه تم مساء يوم الجمعة توقيع عقد اتفاقية مع مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية لتأجير فندق ماريوت جبل عمر - مكة المكرمة (فندق خمسة نجوم) الواقع في المرحلة الأولى من مشروع جبل عمر لمدة 15 عام. يضم الفندق 426 غرفة/ وأجنحة، ومطعمين وصالات اجتماعات".

 

وأوضحت الشركة أن الاتفاق تضمن أن "ينتقل التعاقد مع شركة ماريوت إلى مجموعة الحكير كما سيتم الاحتفاظ بالاسم التجاري لفندق ماريوت جبل عمر"ز

 

وتوقعت "أن يظهر الأثر المالي بشكل إيجابي ابتداء من الربع المالي الحالي من العام المالي الجاري مع العلم أن هذا التعاقد ليس به طرف ذو علاقة".

 

وكانت مجموعة الحكير -التي أسسها الشيخ عبد المحسن الحكير عام 1965 للاستثمار في مجال السياحة- امتلكت أول مدينة ترفيهية في لبنان ثم توسع نشاطها ليصل عدد المواقع الترفيهية التي تمتلكها المجموعة خارج وداخل السعودية إلى أكثر من 48 موقعاً و33 فندقاً.

 

وتعمل شركة جبل عمر على تطوير وتعمير منطقة جبل عمر الواقعة بجوار ساحة المسجد الحرام وقامت في السنوات الأخيرة بتأجير عدد من الفنادق والمحلات التجارية في شارع إبراهيم الخليل المطل على الساحة الغربية للمسجد الحرام.

 

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