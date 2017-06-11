الحكير السعودية توقع عقداً مع "جبل عمر" لاستئجار فندق ماريوت مكة 15 عاماً

(أريبيان بزنس/ وكالات) - وقعت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (مجموعة الحكير) السعودية، يوم الجمعة الماضي، عقد إيجار مع شركة "جبل عمر للتطوير" لاستئجار فندق ماريوت جبل عمر - مكة المكرمة الواقع في المرحلة الأولى من مشروع جبل عمر لمدة 15 عاماً.

وقالت "مجموعة الحكير" في بيان لها على موقع "تداول" إن الفندق يتميز بقربه من الحرم المكي الشريف وبإطلالة مميزة عليه ويضم الفندق 426 غرفة وأجنحة، ومطعمين وصالات اجتماعات.