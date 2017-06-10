أبوظبي "مساندة" تبدأ تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مركز الغويفات الحدودي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" عن بدء تنفيذ مشروع مركز الغويفات الحدودي بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والذي يتضمن إعادة تأهيل المنفذ الحدودي من جانب أبوظبي بدولة الإمارات.

ويهدف المشروع تسهيل حركة مرور المسافرين بين البلدين ورفع الطاقة الاستيعابية للمنفذ ووفق ما يسهم في دفع عجلة الاستثمار والتنمية في مجالات التجارة والسياحة بين البلدين وتطوير قطاع خدمات النقل والمسافرين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال المهندس صالح الشيبة المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الطرق والبنية التحتية بالإنابة في شركة "مساندة": إن الشركة حريصة على تنفيذ المشاريع التي تساهم في تطوير البنية التحتية وتعزز الحراك الاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي والتي من بينها مشروع مركز الغويفات الحدودي.

وأوضح أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل مسارات السيارات والشاحنات السريعة وكبائن الشرطة والجمارك والجوازات بالإضافة إلى شبكات إنارة الطرق والاتصالات وتقنية المعلومات وشبكات التغذية والمياه والصرف الصحي ونظم المراقبة والأمان والأسوار وأماكن الانتظار والحدائق والأعمال الخارجية المرافقة بما فيها المساحات الخضراء على أن يتم انجاز المشروع الذي يشمل حزمتي البنية التحتية والمباني بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 119 مليون درهم.

ولفت إلى أعمال التنفيذ قد بدأت في شهر يونيو 2017وسيتم التسليم خلال 16 شهرا ليتم التسليم نهاية سبتمبر من العام 2018.. مشيرا إلى أن مساندة قامت بعد التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة والشركاء الاستراتيجيين المعنين بوضع تصميم مناسب يفي بمتطلبات التشغيل الخاصة بالمركز.

وأكد المزروعي التزام شركة مساندة بتصميم وتنفيذ مشاريعها وفقاً لأفضل الممارسات على مستوى العالم لتلبي متطلبات الاستدامة البيئية التي تسهم في رفع كفاءة الاستخدام وتحافظ على موارد الطاقة المتعددة بالإضافة الى استخدام أنظمة صوتية ومرئية متطورة وأجهزة سلامة ومكافحة حريق فعالة مع ضمان الالتزام بمطابقة جميع المواد والمعدات والأجهزة المستخدمة لأحدث المواصفات الخاصة بالاستدامة ومع شروط الدفاع المدني.