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السعودية توقف رسوم تصدير الحديد وتخفضها للإسمنت

أريبيان بزنس
الخميس، 6 يوليو 2017
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السعودية توقف رسوم تصدير الحديد وتخفضها للإسمنت

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أقرت لجنة حكومية سعودية إيقاف الرسوم على تصدير الحديد لمدة عامين​ وتخفيض الرسوم على الإسمنت بنسبة 50 بالمئة.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، أقرت آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكّنها من المنافسة خارجياً، وأقرّت إعادة تحديد رسوم التصدير المقررة على صادرات مصانع الأسمنت والحديد.

 

واعتمدت اللجنة الوزارية إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بنسبة 50 بالمئة من الرسوم المحددة في محضر لجنة التموين الوزارية الذي أقرّ قبل أشهر، وذلك لمدة سنتين.

 

وتتولى هيئة تنمية الصادرات رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل ستة أشهر؛ لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية، وأثرها على القطاع.

 

كما تستمر وزارة التجارة والاستثمار بإصدار رخص التصدير للمصانع الراغبة بالتصدير بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالأمر السامي؛ منها أن يكون المعروض من الأسمنت والحديد في السوق المحلية ملبياً لاحتياج السوق.

 

وكانت أسعار الحديد في السوق السعودية المحلية بدأت تشهد منذ منتصف العام 2015 انخفاضاً شهرياً.

 

وكانت اللجنة الوزارية المختصة قد حددت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت بين 85 - 133 ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية للرسوم على منتج الحديد بين 58 - 390 ريالاً للطن.

 

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أصدرت في بداية العام أول رخصة لتصدير الإسمنت لخارج المملكة، وذلك لشركة إسمنت نجران، كما حصلت كل من "إسمنت الجوف" و"إسمنت تبوك" و"إسمنت حائل" على رخصة التصدير.

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