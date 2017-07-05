"راكز" ويونيكاي للأغذية تتفقان على افتتاح منشأة للتوزيع في رأس الخيمة

وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" اتفاقية مع شركة يونيكاي للأغذية والتي تعتبر إحدى أكبر شركات منتجات السلع الاستهلاكية سريعة التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنشاء أكبر منشأة لتخزين وتوزيع منتجاتها في المناطق الشمالية.

وقع الاتفاقية في مقر "راكز" الرئيسي رامي جلاد المدير التنفيذي لمجموعة "راكز فيما وقعها عن شركة يونيكاي نيراج فوهرا، حسب ماأفادت وكالة أنباء الإمارات.

ورحب رامي جلاد بانضمام شركة يونيكاي للأغذية إلى "راكز" وإنشائها أكبر مقر للتوزيع في المناطق الشمالية، مؤكدا التزام الهيئة باستمرارية توفير خدمات استثنائية للشركات بشتى أنواعها وأحجامها لتوسيع نطاق أعمالها في بيئة استثمارية فعّالة من حيث التكلفة.

من جانبه قال فوهرا اننا سعداء باتخاذنا هذه الخطوة المهمة وهي تأسيس أحدث مرافقنا في إمارة رأس الخيمة مما يتيح لنا فرصة كبيرة لتعزيز تواجدنا في المناطق الشمالية وما شجعنا أكثر في اتخاذ القرار هو ما تشهده إمارة رأس الخيمة من نمو اقتصاعي متسارع كما أننا فخورين بالعمل مع "راكز" والتي تعد إحدى أكثر المناطق الاقتصادية نجاحا في المنطقة مضيفا أن بداية عمليات المستودع الجديد ستبدأ هذا العام.

يذكر أن شركة يونيكاي للأغذية هي إحدى أكبر شركات منتجات الأغذية في الدولة والتي تخدم شريحة ضخمة من المستهلكين منذ 40 عاما وتنتج الشركة مجموعة واسعة من منتجات الألبان والمثلجات والمرطبات والمنتجات الغذائية وتمتلك شبكة توزيع متكاملة تشمل الإمارات وسلطنة عُمان وغيرها في أنحاء منطقة الخليج والشرق الأوسط.