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إنشاءات

تمويل بقيمة 142.74 مليون دولار لمشروع سيتي لاند مول﻿

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 4 يوليو 2017
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تمويل بقيمة 142.74 مليون دولار لمشروع سيتي لاند مول﻿
سيتي لاند مول


كشفت سيتي لاند جروب، اليوم عن استكمال صفقة كبرى للحصول على تمويل بقيمة 142.74 مليون دولار أمريكي لاستكمال مشروع سيتي لاند مول البالغة تكلفته 300 مليون دولار، والذي يعد أول مركز تسوق في الإمارات مستوحى من الطبيعة.
وحصلت المجموعة على التمويل بموجب تحالف بين بنك الإمارات دبي الوطني(مدير الصفقة) وبنك برقان الكويتي؛ وستوظف المجموعة هذا التمويل لتغطية تكاليف إنشاء المشروع الذي سيغدو وجهة التسوق الكبرى في دبي في عام 2018.
وبهذه المناسبة، قال فهيم الدين شرف الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند: "إن تأمين التمويل الجديد يمثل إنجازاً مهماً يعكس ثقة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك برقان بالمفهوم المرموق الذي يجسده سيتي لاند مول والإمكانات المتميّزة لمجموعتنا. ونحن سعداء جداً بالزخم الكبير الذي سيحصده المشروع، خاصة مع استمرار أعمال إنشائه على قدم وساق، والتزام كبريات علامة التجزئة الإقليمية بالاستثمار فيه؛ ونتطلع قدماً إلى مواصلة تطوير المشروع ليستقبل زواره في عام 2018".
بدوره، قال صلاح محمد أمين، مدير مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا أن نكون جزءاً من مشروع سيتي لاند مول الذي يتميز بموقع استراتيجي فريد؛ ونتطلع بفارغ الصبر إلى افتتاحه رسمياً في عام 2018. ويمثل سيتي لاند مول مشروعاً مستداماً نتوقع أن يحقق عائدات مستقرة وأن يغدو وجهة تسوق فاخرة في دبي".
من ناحية أخرى، تم توقيع عدّة اتفاقيات لتأجير 30% من المساحات المتاحة للتأجير في سيتي لاند مول؛ وسيتضمّن المشروع بنهاية المطاف 350 متجراً تتوزع حول 6 أجنحة ذات تصاميم متنوعة. وتعتزم سلسة متاجر هايبرماركت وسوبرماركت كارفور، التابعة لشركة ماجد الفطيم، افتتاح متجر هايبرماركت ضخم على مساحة 100 ألف قدم مربع ضمن المول. علاوةً على ذلك، سيتم افتتاح صالات سينما ڤوكس التي تضم 10 شاشات عرض تحت إدارة مجموعة ماجد الفطيم، فضلاً عن توافر باقة متنوعة من المطاعم والمقاهي والمفاهيم الراقية.
وتتواصل أعمال تشييد سيتي لاند مول على قدم وساق ضمن مساحة إجمالية قدرها 2,2 مليون قدم مربع وتحت إشراف شركة جي إل إل التي تتولى إدارة المشروع.

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