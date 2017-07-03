شركة بريطانية تحول موقع مكب النفايات في الشارقة إلى وجهة مبتكرة

أبرمت شركة “بيئة” الرائدة في مجال الحلول البيئية وإدارة النفايات في منطقة الشرق الأوسط، اليوم اتفاقية مهمةً مع شركة “فوستر وشركاه” المعمارية الرائدة في مجال حلول التصميم المتكاملة. وتقضي الاتفاقية قيام الشركة البريطانية الفائزة بالمناقصة إعداد مخطط رئيسي لإعادة تطوير موقع مكب النفايات الرئيسي في الشارقة ضمن مركز إدارة النفايات التابع لشركة “بيئة”.

ويضم المركز الكائن في منطقة الصجعة، مرافق الاسترداد وإعادة التدوير الأرقى والأضخم من نوعها في العالم. ويتولى نخبة من ألمع الخبراء الدوليين إدارة المركز الذي سيشهد إضافة مرافق أخرى مستقبلاً لتعزيز إمكاناته التشغيلية وإعادة تدوير المواد الواردة إليه.

ووفق موقع مينا هيرالد الإلكتروني، تستند خطط “فوستر وشركاه” إلى توقعاتها بعدم الحاجة للمكب التابع لشركة “بيئة” بعد أن تنجح المدينة في تحويل كامل نفاياتها عن المكبات بحلول عام 2020.

وأثناء توقيع الاتفاقية في العاصمة البريطانية لندن، عبّر سعادة سالم العويس، رئيس مجلس إدارة “بيئة” عن سعادته بالتعاون مع إحدى أشهر الشركات حول العالم، وقال في هذا السياق: “يسرنا اليوم إبرام هذه الاتفاقية مع ’فوستر وشركاه‘، والتي تندرج في إطار سعينا إلى توطيد التعاون مع أهم الشركات العالمية الرائدة في مجال عملها، والتي تتشاطر معنا الالتزام بالعمل لجعل العالم أكثر استدامةً والارتقاء بالمستوى الصحي فيه بما يضمن بيئية معيشية مثلى للأجيال القادمة”.

وأضاف العويس: “يمثل الاتفاق دليلاً واضحاً على أن أهدافنا لا تقتصر على تفادي إرسال النفايات إلى المكبات بشكل نهائي، وإنما نسعى إلى إعادة تطوير الموقع لنؤكد للآخرين قدرتهم من خلال تغيير ممارسات إدارة النفايات على الاستفادة من مواقع المكبات بصورة بيئية مستدامة بما يضفي قيمة مجزية تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع”.

وباتت الشارقة أقرب من تحقيق هدفها التاريخي في تفادي إرسال كامل نفاياتها إلى المكبات، وذلك بفضل المحطة المتطورة لتحويل النفايات إلى طاقة التي يجري تطويرها ضمن مركز إدارة النفايات. وتعدّ هذه المحطة التي تطورها “شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة”، المشروع المشترك بين “مصدر” و”بيئة”، المنشأة الأولى في سلسلة من المرافق المشابهة التي تخطط “بيئة” لبنائها في المنطقة.

وسيتم تحويل موقع المكب القائم حالياً على قطعة أرض مجاورة لمقر الشركة إلى مشروعٍ- لن يتم الإعلان عن ماهيته حالياً- يعكس رؤية “بيئة” في توليد الطاقة النظيفة بشكل مستدام، واستخدامها بطريقة اقتصادية وعالية الكفاءة بمساعدة التكنولوجيا المبتكرة. وتشكل إعادة استخدام الموقع دليلاً على تبني وتطبيق “بيئة” لنموذج اقتصادي دائري سيساعد في الحفاظ على موارد الشارقة، وذلك من خلال تحويل النفايات واستصلاحها وإعادة تدويرها وكذلك توفير فرص عمل ومواد تعود بالنفع على المجتمع.

ومن جانبه وصف جيل روبنسون، الشريك الأول في شركة “فوستر وشركاه”، التعاون مع “بيئة” بلقاء الخبرات حيث قال: “يسعدنا أن نتعاون مع ’بيئة‘ لأننا من أشد المعجبين برؤيتها المتميزة التي لا تقتصر على تحويل كامل النفايات عن المكبات، بل تتعداها إلى إعادة تأهيل هذه المواقع. ونثق بأن ترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال مخططنا، سيشكل فرصة مواتية تعكس الإمكانات الكبيرة التي تنطوي عليها هذه المواقع المنتشرة في جميع الدول الصناعية حول العالم. علاوةً على ذلك، سيؤكد هذا المشروع الاهتمام الكبير الذي يوليه مركز إدارة النفايات في ’بيئة‘ للابتكار وأفضل الممارسات البيئية والتصميم الجيد”.

كما سلط سعادة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة “بيئة”، الضوء على أهمية المشروع في ترسيخ مكانة الشركة كلاعب أساسي في هذا القطاع المتنامي: “يمثل المخطط الرئيسي الذي ستطوره شركة ’فوستر وشركاه‘ ثمرةً لمساعي الشارقة الدؤوبة لتحقيق هدفها بأن تصبح أول مدينة في الشرق الأوسط تتمكن من تفادي إرسال كامل نفاياتها إلى المكبات. ونحن فخورون بالمساهمة في بناء اقتصاد دائري مستدام في هذه المدينة التي تضع كفاءة استخدام الموارد والمسؤولية البيئية في صلب اهتماماتها”.

وأضاف الحريمل: “ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع ’فوستر وشركاه‘، التي تعد من أكثر الشركات ابتكاراً وطموحاً في العالم، نحن واثقون بإمكانية تطبيق هذا النهج في مكان آخر وتحقيق الاستدامة في أسواق جديدة، وكذلك تشجيع تبني نموذج الاقتصاد الدائري في المجتمعات المستعدة للالتزام بنهج استرداد الموارد. وبهذه الطريقة سنتمكن من لعب دور هام في تسريع وتيرة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة على المستويين الإقليمي والعالمي”.

وتأسست “بيئة” عام 2007 بهدف معالجة التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، وذلك وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تتمحور حول التنمية المستدامة. وشهدت الشركة خلال السنوات العشر الماضية نمواً متسارعاً أتاح لها تعزيز مكانتها كشركة رائدة بمجال الإدارة البيئية على مستوى المنطقة، مع ترسيخ حضورها اللافت على الساحة الدولية.