إلينغتون العقارية تطلق مشروعها السكني العصري الجديد﻿

أعلنت "إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري من فئة البوتيك التي انطلقت في دبي وتركز على التميز في تصميم الوحدات السكنية الفاخرة المفعمة باللمسات الجمالية، عن إضافة مشروعها السكني الجديد "دي تي 1" إلى محفظة مشاريعها العقارية المميزة في دبي. وتم إطلاق المشروع في المقر الرئيسي للشركة في الخليج التجاري.

ويمتاز المشروع الجديد بموقعه الحيوي في "وسط مدينة دبي"، مقدماً للسكان أعلى معايير الفخامة وبما ينسجم مع تطلعاتهم وطلباتهم في منطقة تعد أحدى أبرز المعالم في دبي. ويحفل المشروع الجديد بالتصاميم المبتكرة الأنيقة التي توفر للسكان بيئة عنوانها التفرد والأناقة.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد كان قد تم البدء بوضع أساسات المشروع في منطقة "وسط مدينة دبي" هذا العام، ليشكل رافداً قوياً للخطط التنموية الطموحة التي تنتهجها الشركة وتعمل من خلالها على تطوير منازل راقية تلبي احتياجات المستثمرين والعملاء الراغبين بالشراء لغرض السكن في أبرز المواقع في الإمارة.

بهذه المناسبة قال روبرت بوث، العضو المنتدب لشركة "إلينغتون العقارية": "حقق إجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 3.8 بالمئة خلال عام 2016* بالتزامن مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو القطاعات غير النفطية بأكثر من 4 بالمئة على المدى المتوسط، بفضل تعافي أسعار النفط وزيادة الاستثمارات الخاصة في إطار الاستعدادات المتواصلة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، إضافة إلى العديد من المقومات الأخرى التي تدعم النمو الاقتصادي المحلي".

وتابع بوث موضحاً: "هنالك اليوم العديد من الفرص الهامة التي يمكن لشركات التطوير العقاري الطموحة في الدولة الاستفادة منها. فالنمو الاقتصادي الذي شهده عام 2016 يعني وجود شريحة من نخبة العملاء الذين يجب علينا تفعيل تواصلنا معهم، وكلي ثقة بأن السوق مؤهلة تماماً لمواكبة متطلباتهم من خلال الاستمرار في تطوير عقارات عالية الجودة سيكون القطاع العقاري في دبي بحاجة إليها ولا سيما في ضوء هذه المعطيات".

ومنذ تأسيسها عام 2014، نجحت "إلينغتون العقارية" في تقديم عقارات أنيقة تولي عناية فائقة بأدق التفاصيل، مرسخة بذلك موقعها الذي يميزها عن منافسيها كشركة رائدة تعمل انطلاقاً من مقرها الرئيسي في دبي على تطوير مشاريع استثنائية بكل المقاييس، وهو ما يتجسد أيضاً في مشروعها الجديد "دي تي 1". وكانت "إلينغتون العقارية" قد قامت مؤخراً بتسليم "بلجرافيا"، أول مشاريعها السكنية في دبي، والكائن بمنطقة دائرة قرية جميرا.

وأوضح جوزيف توماس، العضو المنتدب لشركة "إلينغتون العقارية"، قائلاً: "يعد ’دي تي 1‘ أول مشاريعنا في ’وسط مدينة دبي‘ ويأتي إطلاقه في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه مشروع ’بلغرافيا‘ في دائرة قرية جميرا، الأمر الذي يسلط الضوء على قدرة شركتنا على تحقيق رؤيتها الرامية إلى مواصلة تطوير المشاريع الراقية ذات التصاميم المميزة التي تلاقي تطلعات المستثمرين في دبي اليوم. وفي الوقت الذي ترسخ فيه المدينة مكانتها كأحد أهم المراكز الاقتصادية في المنطقة، فإننا ماضون قدماً في العمل على تطوير الوحدات السكنية الفاخرة التي توفر كل التسهيلات وتنجسم مع أعلى معايير الجودة وتوفير بيئة المعيشة العصرية التي يرغب بها السكان من رجال الأعمال والعائلات على حد سواء".

ويغطي مشروع "دي تي 1" مساحة 20 ألف متر مربع تقريباً ويبلغ ارتفاعه 72 متراً، وكان قد حصد العديد من الجوائز المرموقة ومنها "أفضل هندسة معمارية لمشروع سكني" من جوائز العقارات العربية؛ وأفضل برج سكني من جوائز الهندسة المعمارية في الشرق الأوسط.

ويحتضن "دي تي 1" وحدات تتنوع بين الاستديوهات والشقق السكنية التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، ويقع على منصة تحتوي بدورها على مرافق متكاملة ووحدات سكنية لكل منها حديقتها الخاصة، في حين تقع شقق البنتهاوس المؤلفة من أربع غرف نوم في الطوابق العليا من البرج.

وتمتاز الواجهة الخارجية للبرج بتصاميها الأنيقة وغير المتكلفة والتي تمثل امتداداً لمحيطها الطبيعي وتتألف من طبقات متدرجة ومصممة بدقة لتضمن لسكان المشروع إمكانية التمتع بأكبر قدر ممكن من الإنارة الطبيعية في المساحات الداخلية.

وتعتبر دقة البناء في كافة عناصر المشروع من أبرز مقومات "دي تي 1"، بدءاً من الحمامات التي تحفل بالتصاميم العصرية وتضم منصات الكوارتز البديعة والعملية في آن واحد، إضافة إلى عناصر الإضاءة التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من التصميم الداخلي، واستخدام الخشب غير العاكس في الديكورات، والخزائن والأحواض المزودجة.

أما غرف المعيشة والمطابخ فتوظف بدورها التفاصيل الغنية بلمسات الخشب المطلي وغير العاكس، في حين تضم المطابخ تجهيزات متكاملة من Miele بما في ذلك الخلاطات، والأحواض المركبة والخزائن المصنوعة بحرفية عالية.

وتم اختيار مجموعة المرافق في "دي تي 1" لتبهر السكان وتضفي طابعاً حيوياً على أجواء المشروع، حيث يشجع مركز اللياقة البدنية على اتباع أسلوب حياة صحي مقدماً مجموعة متكاملة من المعدات الرياضية الحديثة. وهنالك أيضاً أحواض السباحة الترفيهية والرياضية في الطابق الثالث، إضافة إلى مرافق عائلية تتضمن غرفة الألعاب التي توفر عدداً من الأنشطة الترفيهية المسلية لجميع أفراد الأسرة.

وأخيراً، يقدم "دي تي 1" للمهتمين بالفنون الجميلة قاعة الغاليري الفني في الطابق الأرضي والتي تضم تراساً خارجياً في الهواء الطلق يحفل بالإنارة الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، هنالك فناء المطالعة وردهة النادي التي تقدم خيارات مميزة للراغبين بالاسترخاء في أجواء هادئة في المساء.