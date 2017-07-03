كاتربلر تستثمر بتقنية للبناء الآلي برصف الطوب

استثمرت شركة كاتربيلر لصناعة معدات الإنشاء بشركة فاست بريك روبوتكس -Fastbrick Robotics- الاسترالية التي تطور تقنيات البناء الآلي ورصف الطوب وارتفعت أسهم الشركة الاسترالية التي مقرها مدينة بيرث ليصعد سعر السهم بمعدل 23% بعد الإعلان عن توقيعها مذكرة تفاهم تقضي باستثمار كاتربلر لتطوير وتصنيع وبيع تقنية الشركة الناشئة.

واسثتمرت كاتربلر مليوني دولار بالشركة مع خيار استثمارت أخرى أكبر مستقبلا، وتطور شركة فاست بريك روبوتكس حاليا نظام هادريان إكس وهو روبوت لرصف الطوب في الأبنية و الذي سيكلف مليوني دولار لدى دخوله مرحلة الإنتاج عام 2019، ولا يستدعي هادريان أي تدخل بشري إلى حد كبير ليرصف ألف طوبة بالساعة أي ما يعادل ضعف العامل البناء الواحد في اليوم (يبدو أن الشركة أطلق اسم هادريان على الشركة تيمنا باسم الامبراطور الروماني الذي بنى سورا ضخما حول انكلترا لايزال قائما حتى اليوم- المحرر).

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