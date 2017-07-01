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إنشاءات

"كهرباء دبي" ترسي عقد الأعمال الإنشائية لمجمع قطاع التوزيع في منطقة الروية

أريبيان بزنس
السبت، 1 يوليو 2017
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"كهرباء دبي" ترسي عقد الأعمال الإنشائية لمجمع قطاع التوزيع في منطقة الروية

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد الأعمال الإنشائية لمجمع قطاع توزيع الطاقة في منطقة الروية في دبي، بقيمة 226.500 مليون درهم.

ويتضمن العقد إنشاء مبنى مكاتب ومبنى لمواقف السيارات (سرداب+طابق أرضي+ 4 طوابق) ومسجد وسكن للإمام، ومستودعات للتخزين ومكاتب ميدانية، وسكن للموظفين ومواقف للسيارات الثقيلة، وفقا لموقع مينا هيرالد الإلكتروني .

وتبلغ مساحة البناء الإجمالية نحو 949.330 قدماً مربعاً، فيما تبلغ مساحة بناء المبنى الإداري ومبنى مواقف السيارات 845.305 قدماً مربعاً. ويتسع مبنى المكاتب لـنحو 2000 موظفاً، بينما يتسع موقف السيارات لـ1429 سيارة. كما يضم المجمع 3 مستودعات مع مكاتب ميدانية بمساحة 57.878 قدماً مربعاً ، ومسجد يتسع لـ454 مصلي، ومبنى سكن موظفين بمساحة 46.546 قدماً مربعاً يستوعب 492 موظفاً، بالإضافة إلى 5 مواقف للحافلات) 50 راكباً(، و52 موقفاً للسيارات الثقيلة.

وقال سعادة / سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ” نمضي قدماً في مشاريعنا التنموية لتوفير الموارد اللازمة من الطاقة الكهربائية والمياه لتلبية الاحتياجات المتنامية للإمارة.

وفي هذا الإطار تقوم الهيئة بتشييد المزيد من المراكز التي تكفل الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع متعامليها وتحقيق رؤيتها كمؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي”.

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