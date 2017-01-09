الهيئة السعودية للمقاولين تعتمد إستراتيجية لدعم شركات المقاولات قريباً

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين إن مجلس إدارة الهيئة سيعتمد خلال اجتماعه المقبل نهاية الشهر الجاري إستراتيجية لدعم نحو 240 ألف شركة مقاولات في حال اكتمال تسجيلها.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المهندس أسامة العفالق إن أبرز ملامح الإستراتيجية تتضمن الآليات والمبادرات والهيكل التنظيمي والوظيفي.

وقال "العفالق" إن عدد شركات المقاولات المسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار يبلغ 600 ألف شركة، وأن المراجعة الدقيقة أظهرت انخفاض الرقم لأكثر من 240 ألف شركة، وأن التوصل إلى الرقم الدقيق مرتبط بقرار إلزام شركات المقاولات بالاشتراك السنوي في "الهيئة".

وتعاني شركات المقاولات في السعودية من مشاكل سيولة اضطرتها إلى التوقف أو تأخير سداد مستحقات موظفيها منذ أشهر عدة، وباتت المشاكل التي يتعرض لها قطاع الإنشاءات والمقاولات أحد أبرز القضايا داخل مجتمع الأعمال في المملكة.

وتشير تقديرات بعض الأوساط السعودية إلى أنّ شركات الإنشاءات وخصوصاً "سعودي أوجيه" ومجموعة بن لادن -وهما الأكبر في المملكة- تدينان للحكومة بمبالغ قد تصل إلى عدة مليارات دولارات.

ومنذ أواخر العام 2015، بدأت الحكومة السعودية في اتخاذ عدد من التدابير للتكيف مع انخفاض الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط كان أبرزها خفض الإنفاق الحكومي بهدف السيطرة على عجز الموازنة المتكرر والذي أحدث ذلك ضغوطاً على شركات الإنشاءات في المملكة مع تلقيها أموالاً أقل من الحكومة ما أدى في بعض الحالات إلى تأخر دفع أجور آلاف العاملين الأجانب لبضعة أشهر ومنهم لأكثر من سنة.