شركة "كريستال لاغونز" العالمية تستهدف الشراكة مع المطورين العقاريين في قطر

عقدت شركة "كريستال لاغونز" سلسلة من الاجتماعات مع أبرز شركات التطوير العقاري في قطر لتسليط الضوء على الفرص المتاحة للاستفادة من النمو في أعداد السياح والإيرادات المتوقعة في قطاع السياحة خلال السنوات المقبلة.

وقال كارلوس سالاس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "كريستال لاغونز": "يبحث العديد من المطورين في هذه المنطقة عن المزايا الخاصة والفريدة مثل البحيرات الكريستالية التي نطورها باعتبارها تشكل إضافة جمالية واضحة ومرافق ترفيهية عملية ومستدامة. وتتميز شركتنا بتقديم معدلات مميزة للعوائد الاستثمارية بفضل العقارات والخيارات السكنية الراقية التي يمكنها الاستفادة من إطلالتها المائية على البحيرات الكريستالية".

وتهدف قطر لاستقبال ما بين 7 و9 ملايين سائح سنوياً وفقاَ للهيئة العامة للسياحة وذلك بفضل استثمارات ضخمة في قطاع السياحة تُقدر بنحو 40-45 مليار دولار ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030. وقد وصل عدد الزوار في عام 2013 إلى 3 مليون شخص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما بين 4.3 و5 مليون زائر في عام 2022 بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأضاف سالاس قائلاً: "تتمتع قطر بوجود العديد من ناطحات السحاب المستقبلية والوجهات البارزة ولديها القدرة والمقومات لأن تصبح واحدة من أهم الأسواق السياحية والعقارية على مستوى العالم وخاصة بفضل الاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد".

وتشمل المشاريع الجديدة في قطر مجموعة متنوعة من الشقق والفيلات والوحدات السكنية والفنادق ومجمعات الأعمال والمرافق الطبية والجامعات والمدارس ومنافذ التجزئة الواسعة ومركزاً ثقافياً.

وأردف كارلوس سالاس بالقول: "حرصنا على تطوير تقنياتنا المتطورة لتوفير قيمة كبيرة بتكلفة منخفضة، حيث يستهلك نظام الترشيح بالموجات فوق الصوتية طاقة تعادل 2٪ من الطاقة التي تستهلكها أنظمة الترشيح التقليدية. وتحتاج بحيراتنا الكريستالية لنصف كمية المياه التي تحتاجها حديقة بنفس الحجم وأقل بنسبة 30٪ من ملعب للجولف. وهذا ما يساعدنا على تحقيق المزيد من النمو والتوسع في مختلف أنحاء العالم، من خلال تقديم أفضل الحلول طويلة الأمد وبأسعار منافسة لشركائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند رغم التحديات المناخية والجغرافية، وخاصة مع قدرتنا على استخدام أي نوع من المياه مما يقلل بالتالي من الحاجة إلى استهلاك موارد المياه العذبة".

واستعرض سالاس تقنية منع التبخر الجديدة لأول مرة في الدوحة، وهي تكنولوجيا متطورة تسهم بخفض معدلات هدر المياه بنسبة تصل إلى 70٪ ما يعزز مكانة "كريستال لاغونز" في مجال الاستدامة، ويتم تطويرها خصيصاً في كندا وتشمل مادة خاصة تُضاف إلى الماء لنشر طبقة غير مرئية مضادة للتبخر يمكن استخدامها في مختلف درجات حرارة المياه وتتميز بقدرتها على تحمل كافة ظروف الرياح والمطر.

وتملك الشركة اثنين من أرقام غينيس القياسية لأكبر بحيرة كريستالية في العالم، حيث توجد الأولى في مدينة سان الفونسو ديل مار في تشيلي، فيما تقع البحيرة الكريستالية الأكبر على الإطلاق في مدينة شرم الشيخ بمصر والتي تبلغ مساحتها نحو 12.2 هكتار. وتوجد لدى "كريستال لاغونز" حالياً أكثر من 400 مشروع في 60 بلداً حول العالم.