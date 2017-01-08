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رسام سعودي يرفض الاعتذار عن كاريكاتير "يهين الوافدين" والصحيفة تحذفه

أريبيان بزنس
الأحد، 8 يناير 2017
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رسام سعودي يرفض الاعتذار عن كاريكاتير "يهين الوافدين" والصحيفة تحذفه
الرسم الكاريكاتيري

حذفت صحيفة سعودية رسماً كاريكاتيرياً نشرته الأسبوع الماضي في نسختها الإلكترونية بعد أن أثار جدلاً في وسائل الإعلام إذ شبه رسامه الوافدين الأجانب في المملكة بـ "الجرذان" التي تزيد الأعباء الملقاة على كاهل المواطن السعودي.

 

وكانت صحيفة "الحياة" البارزة قد نشرت يوم الأربعاء الماضي رسماً كاريكاتيرياً وقعه الرسام السعودي ناصر خميس، ويظهر من خلاله موظفاً سعودياً يحمل أثقال "ضعف الأجور وانعدام الفرص"، ويهتز على حبل بينما يقوم جرذ كتب عليه "العمال الأجانب" بمحاولة قطع الحبل، وهو الكاريكاتير الذي اعتبره كثيرون مسيئاً للعمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية.

 

وفي مداخلة له مع برنامج "تفاعلكم" الذي تعرضه قناة "العربية" السعودية، صرّح رسّام الكاريكاتير ناصر خميس صاحب الرسم أنه يخص فئة معينة من العمالة في المملكة وليس الجميع.

 

كما رفض الرسام الاعتذار عن العمل، وكشف أنه مستهدف ممن سماهم "حشود وقطعان الإنترنت"، متهماً تلك الفئة بأنها تنقد أي "عمل وطني".

 

وقال ناصر "طيلة عملي لم يتم الإساءة لأي فئة من الإخوة المقيمين، ولا أرى أن الكاريكاتير مسيء، لأنه يخص فئة معينة من العمالة الأجنبية التي تضر بالبلد، وهذه الفئة تحارَب في كل دول العالم، فهي تقوم بممارسات سيئة من الفساد، من تزوير المنتجات وغير ذلك".

 

وأضاف أن الكاريكاتير لم يصل محتواه بشكل صحيح، وله أكثر من معنى، مشيراً إلى أن قصده هو "العمالة التي تعرقل السعودي في جميع منشآت القطاع الخاص، عمالة مضرة بالبلد، وهذه فئة معينة تفسد في البلد".

 

 

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