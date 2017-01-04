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إنشاءات

مجموعة المعجل السعودية: متحصلات بيع أصول ومعدات الشركة ستذهب للدائنين

أريبيان بزنس
الأربعاء، 4 يناير 2017
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مجموعة المعجل السعودية: متحصلات بيع أصول ومعدات الشركة ستذهب للدائنين

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل للمقاولات السعودية - المستقيل- إن متحصلات بيع أصول ومعدات الشركة ستذهب للدائنين وأنه لن يذهب ريالاً واحداً للمساهمين.

 

وأضاف شخبوط الدوسري في تصريحات لتلفزيون "سي إن بي سي عربية" إنه ربما يتم تقييم الأصول بأقل من قيمتها في ظل هذه الأوضاع الراهنة، لذاك فإن الدائنين لن يستفيدوا إلا بنسبة من 10 إلى 20 بالمئة من مستحقاتهم.

 

وأضاف "الدوسري" أن معظم أصول ومعدات الشركة ملكية خاصة لـ "محمد بن حمد المعجل"، ومسجلة في دفاتر الشركة بأنها ملك للشركة، موضحاً أنه عند إدراج سهم الشركة بالسوق لم تنقل الشركة ملكية هذه الأصول من ملكية محمد بن حمد المعجل إلى ملكيتها الخاصة.

 

وكانت مجموعة محمد المعجل للمقاولات قد أعلنت أمس الثلاثاء استلامها -بشكل غير رسمي- أمراً قضائياً صدر بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2016 يتضمن تبليغها بالاستعداد لبيع الأصول والمعدات بالمزاد العلني (تمثل نحو 21 بالمئة من قيمة الأصول الثابتة للشركة)، وآخر صدر في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 الماضي ينص على منعها من إخراج أي من معداتها خارج مبانيها.

 

وكانت مجموعة "المعجل" قد استلمت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 قائمة بقرارات صادرة من محكمة التنفيذ بالدمام، تقضي بإلزامها بتنفيذ مبالغ قدرها إجمالاً 742.54 مليون ريال.

 

واستقال أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل في يونيو/حزيران 2016 حين قضت هيئة السوق المالية بسجن ثلاثة أشخاص من بينهم عادل المعجل الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة محمد ووالده محمد -مؤسس المجموعة ولا يزال يملك حصة نسبتها 50 بالمئة- لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. ويستأنف الثلاثة الأحكام الصادرة بحقهم.

 

وأدين الثلاثة بالتلاعب والتضليل فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم المجموعة في 2008 وهو قرار قالت الشركة إنه اعتمد على أدلة "معيبة في الأساس". وأمرت هيئة السوق المالية بدفع تعويضات قدرها 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار).

 

وفي وقت لاحق في يونيو/حزيران 2016، قالت هيئة السوق المالية، حينها، إنها ستشكل لجنة للإشراف على المجموعة.

 

وقالت مجموعة محمد المعجل، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إنها أرسلت خطاباً إلى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود توضح فيه أنها قد لا تستطيع الاستمرار في العمل. ولم يتضح ما إذا كانت الشركة تسعى للحصول على مساعدات مالية أو غيرها من الحكومة. وقال عادل المعجل، قبل ذلك بأيام، إن الشركة أرسلت خطابين أحدهما للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والآخر للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحدثت مع عدد من الوزراء والسلطات المسؤولة عن شركة أرامكو الحكومية لكنها لم تتلق أي رد فيما يخص سداد أموال يقول عادل المعجل إن مقاولين في مشروعات أرامكو يدينون بها للمجموعة.

 

وكانت مجموعة محمد المعجل فيما مضى أحد كبار شركات المقاولات العاملة في مشروعات النفط والغاز، وعملت على تنفيذ مشروعات ضخمة لشركة أرامكو عملاق النفط السعودي.

 

وتوسعت الشركة بقوة خلال الطفرة التي شهدها القطاع لكنها تضررت بشدة جراء الركود الذي أعقب هبوطاً حاداً في أسعار النفط قبل ست سنوات.

 

 

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