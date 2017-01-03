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إنشاءات

أمر قضائي ببيع أصول ومعدات مجموعة المعجل السعودية بالمزاد العلني

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 3 يناير 2017
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أمر قضائي ببيع أصول ومعدات مجموعة المعجل السعودية بالمزاد العلني

أعلنت مجموعة محمد المعجل للمقاولات السعودية أنها استلمت أمر قضائي صدر بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الثاني 2016 يتضمن تبليغها بالاستعداد لبيع الأصول والمعدات بالمزاد العلني مشيرة إلى أنها تمثل نحو 21 بالمئة من قيمة الأصول الثابتة للشركة.

 

وأضافت الشركة المتعثرة في بيان لها على موقع "تداول" أنه قد صدر أيضاً أمر قضائي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ينص على منعها من إخراج أي من معداتها خارج مبانيها.

 

وأوضحت أن الأمرين القضائيين لم يصلاها بصورة رسمية، وتم الاطلاع على كلا الأمرين القضائيين من قبل ممثلي الشركة حين توجهوا لمركز الشرطة للاستيضاح.

 

وذكرت أنه في حالة البيع لا تعلم الشركة من سيكون المستفيد النهائي لمتحصلات البيع، مؤكدة  أنها قد طلبت التزود بنسخ من الأمرين القضائيين من السلطات المختصة إلا أن ذلك قد قوبل بالرفض.

 

وأضافت أنها سوف تعلن عن أي تطورات تخص ذلك حال حدوثها.

 

واستقال أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل في يونيو/حزيران 2016 حين قضت هيئة السوق المالية بسجن ثلاثة أشخاص من بينهم عادل المعجل الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة محمد ووالده محمد -مؤسس المجموعة ولا يزال يملك حصة نسبتها 50 بالمئة- لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. ويستأنف الثلاثة الأحكام الصادرة بحقهم.

 

وأدين الثلاثة بالتلاعب والتضليل فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم المجموعة في 2008 وهو قرار قالت الشركة إنه اعتمد على أدلة "معيبة في الأساس". وأمرت هيئة السوق المالية بدفع تعويضات قدرها 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار).

 

وفي وقت لاحق في يونيو/حزيران 2016، قالت هيئة السوق المالية، حينها، إنها ستشكل لجنة للإشراف على المجموعة.

 

وقالت مجموعة محمد المعجل، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إنها أرسلت خطاباً إلى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود توضح فيه أنها قد لا تستطيع الاستمرار في العمل. ولم يتضح ما إذا كانت الشركة ذات الملكية الخاصة تسعى للحصول على مساعدات مالية أو غيرها من الحكومة. وقال عادل المعجل، قبل ذلك بأيام، إن الشركة أرسلت خطابين أحدهما للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والآخر للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحدثت مع عدد من الوزراء والسلطات المسؤولة عن شركة أرامكو الحكومية لكنها لم تتلق أي رد فيما يخص سداد أموال يقول عادل المعجل إن مقاولين في مشروعات أرامكو يدينون بها للمجموعة.

 

وكانت مجموعة محمد المعجل فيما مضى أحد كبار شركات المقاولات العاملة في مشروعات النفط والغاز، وعملت على تنفيذ مشروعات ضخمة لشركة أرامكو عملاق النفط السعودي.

 

وتوسعت الشركة بقوة خلال الطفرة التي شهدها القطاع لكنها تضررت بشدة جراء الركود الذي أعقب هبوطاً حاداً في أسعار النفط قبل ست سنوات.

 

 

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