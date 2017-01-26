شركة الخضري السعودية: 313 مليون ريال مشروعات متأخرة نهاية 2016

(رويترز) - قالت شركة الإنشاءات السعودية عبد الله عبد المحسن الخضري وأبنائه اليوم الخميس إن القيمة الإجمالية لمشروعاتها المتأخرة في 31 ديسمبر/كانون الأول بلغت 312.7 مليون ريال (83.4 مليون دولار).
وتقدر الشركة القيمة الإجمالية لمشروعاتها غير المنجزة في نفس التاريخ بنحو 2.85 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود 7.85 مليار ريال.
وتعمل الخضري بصورة أساسية في تنفيذ المشروعات الحكومية بمجال إنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية والمباني العامة والجامعات ومحطات المياه إلى جانب مشروعات جمع النفايات الصلبة من المدن والتخلص منها.المزيد من أخبار السعودية
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