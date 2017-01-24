Arabian business
إنشاءات

الرياض: 3 مشروعات للنقل بجدة تبشر بعودة الحياة لقطاع البنية التحتية السعودية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 24 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الرياض: 3 مشروعات للنقل بجدة تبشر بعودة الحياة لقطاع البنية التحتية السعودية

(رويترز) - أعلنت السلطات السعودية عن ثلاثة مشروعات للنقل العام في مدينة جدة الساحلية في علامة على أن الحكومة ربما تخفف حدة قرار تجميد مشاريع البنية التحتية الجديدة في المملكة مع تحركها لإبطاء خطى حملة التقشف.

 

وقالت صحيفة سعودي جازيت أمس الاثنين نقلاً عن بيان رسمي إن المشاريع الثلاثة هي خط ترام يمر بمحاذاة كورنيش جدة الشمالي وخدمة للتاكسي البحري وجسر يربط بين اثنين من أحياء المدينة.

 

وذكر البيان أن هذه المشروعات مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع الجهود الجديدة للحكومة الرامية لتحقيق وفورات من خلال حث مستثمري القطاع الخاص على المشاركة في تحمل الأعباء المالية لتشييد البنية التحتية.

 

ولم يحدد البيان قيمة المشروعات أو يكشف مزيدا من التفاصيل.

 

وجرى الإعلان عن عدد قليل من المشروعات الجديدة في المملكة العام الماضي مع كبح الحكومة للإنفاق في ظل الضغوط التي تتعرض لها ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط.

 

وتزيد أسعار النفط هذا العام نحو عشرة دولارات للبرميل عن متوسطها في العام الماضي. وفي ظل توقع انخفاض العجز الحكومي جاءت موازنة الدولة لعام 2017 أقل تقشفاً بقليل. ومن المتوقع ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية والنقل 39 بالمئة عن مستواه الفعلي العام الماضي.

 

وشدد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة في البيان على أن مشروعات النقل العام في المنطقة مهمة لتلبية هدف الحكومة المتمثل في تحقيق زيادة كبيرة في عدد الحجاج والمعتمرين الذين تستقبلهم المملكة.

 

وكانت دراسة أجرتها فيثفول جولد للخدمات الاستشارية ونشرت الأسبوع الماضي قدرت المشروعات التي سترسيها الحكومة هذا العام بإجمالي 27 مليار دولار مقارنة مع نحو 20 مليار دولار العام الماضي و35.5 مليار دولار في 2015.

 

وقالت الشركة الاستشارية إن إجمالي قيمة المشروعات التي سيتم ترسيتها العام الحالي قد يصل إلى 32 مليار دولار إذا تم المضي قدما هذا العام في مشروع بناء مترو مكة الذي كان متوقعا في الأصل ترسيته في 2016.

 

في الوقت نفسه، أشارت الدراسة إلى أن مشروعات حكومية أخرى لا تقل قيمتها عن 13.3 مليار دولار معرضة للإلغاء هذا العام في ضوء ما تتخذه الحكومة من إجراءات لمواجهة الضغوط المالية وإعادة ترتيب أولوياتها.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

روسيا تتفوق على السعودية وتصبح أكبر مورد نفط للصين

الرياض تحذر محتجزي جوازات الوافدين بعقوبة ألفي ريال

خروج 10 آلاف مكتب عقاري بعد إنشاء هيئة للعقار في السعودية

إنشاء الهيئة العامة للعقار في السعودية

تعليقات

المزيد في إنشاءات

أبوظبي لبناء السفن تدشن الحوض الجاف العائم في ميناء زايد

شركة سابك السعودية تستحوذ على حصة الشريك الأجنبي بإحدى شركاتها

الرياض: السعودية أوشكت على الانتهاء من سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين

مشترون إماراتيون ينتظرون أسعاراً أقل لحديد التسليح التركي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مركز تقديم طلبات التأشيرة الروسية يفتح أبوابه في دبي

علماء صينيون يطورون ورقا مقاوما للسوائل والنار

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »