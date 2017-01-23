Arabian business
إنشاءات

أبوظبي لبناء السفن تدشن الحوض الجاف العائم في ميناء زايد

أريبيان بزنس
الاثنين، 23 يناير 2017
أبوظبي لبناء السفن تدشن الحوض الجاف العائم في ميناء زايد

احتفلت شركة أبوظبي لبناء السفن المتخصصة في مجال بناء وصيانة وإعادة تأهيل السفن العسكرية والتجارية بالتدشين الرسمي للحوض العائم التابع للشركة في ميناء زايد بأبوظبي.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يساهم الحوض الجديد، الذي باشر العمل خلال شهر يوليو/تموز 2016، في تعزيز قدرات الشركة لتوفير خدمات الإصلاح والصيانة للسفن التجارية، حيث سيتيح الحوض العائم للشركة توفير خدماتها للسفن الأكبر حجماً وإضافة المزيد من العملاء من قطاعي النفط والغاز. وقد استقبل الحوض حتى الآن 20 سفينة خضعت لعمليات إصلاح مختلفة  شملت أعمال كهربائية وميكانيكية. 

 

وقال الدكتور خالد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن "نحن سعداء بتدشين الحوض العائم التابع للشركة بحضور مجموعة من أصحاب القرار والمسؤولين والمعنيين في صناعة السفن وخدماتها، ونؤكد على أننا في شركة أبوظبي لبناء السفن حريصون على توفير المزيد من أفضل الخدمات لعملائنا بما يتسق مع رؤية إمارة أبوظبي، الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتوفير خدمات جديدة تعزز الاقتصاد الوطني، حيث يعد الحوض العائم  الجديد محفزاً رئيسياً لخططنا بالتوسع في توفير الخدمات الجديدة".

 

وكانت الحكومة الإماراتية قد أسست شركة أبوظبي لبناء السفن في العام 1995 بأحواض لإعادة تجهيز وإصلاح السفن التجارية. وتنوعت أنشطتها فيما بعد لتشمل إصلاح السفن العسكرية وبناء السفن التجارية والزوارق الحربية السريعة والمركبات البرمائية.

 

 

 

 


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