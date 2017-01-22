شركة سابك السعودية تستحوذ على حصة الشريك الأجنبي بإحدى شركاتها

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) -أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية- أنها اتفقت مع شركة شل العربية المحدودة (شريك أجنبي) للاستحواذ على كامل حصتها في الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف) البالغة 50 بالمئة مقابل 820 مليون دولار (3.08 مليار ريال).

وقالت "سابك" في بيان على موقع البورصة السعودية (تداول)، اليوم الأحد، إنه تم توقيع اتفاقية إنهاء الشراكة بين "سابك" وشل العربية المحدودة في شركة (صدف) "وتخضع هذه الاتفاقية للإجراءات النظامية الواجب إتباعها، والمتوقع إتمامها قبل نهاية العام الجاري".

وأشار البيان إلى أن هذه الصفقة تأتي بناءً على اتفاقية الشراكة بين "سابك" و"شل العربية المحدودة" (طرف ذو علاقة)، التي تنص على حق "سابك" في تجديد الشراكة أو إنهائها بنهاية العام 2020.

وتأتي هذه الاتفاقية، ضمن منهجيّة "سابك" في تعزيز عوائد استثماراتها الناجحة التي تُسهم بفاعلية في تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وتعمل "صدف" في إنتاج المواد الكيميائية الأساسية مثل الإيثلين وميثيل ثالثي بوتيل الإيثر والستايرين وغيرها، و يضم مجمع الشركة ستة مصانع للبتروكيماويات يبلغ مجموع إنتاجها أكثر من 4 مليون طن متري سنوياً.

وبحسب وكالة الأنباء التركية، فإن "سابك" هي أكبر شركة سعودية مدرجة في البورصة، مملوكة من الدولة بنسبة 75.7 بالمئة، موزعة 70 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة، و5.7 بالمئة تملكها مؤسسة التأمينات الاجتماعية.