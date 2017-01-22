Arabian business
إنشاءات

الرياض: السعودية أوشكت على الانتهاء من سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين

أريبيان بزنس
الأحد، 22 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الرياض: السعودية أوشكت على الانتهاء من سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين

أكد وزير المالية السعودي أن السعودية سددت للقطاع الخاص 100 مليار ريال من مستحقاته المتأخرة وتم سداد حوالي 30 مليار ريال منذ بداية العام الجاري 2017.

 

وفي مقابلة مع تلفزيون "العربية" السعودية، قال الوزير محمد الجدعان إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من سداد كافة مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، مؤكداً عدم وجود أي معوقات.

 

وبخصوص إعادة النظر في المشاريع، قال الوزير إن الموضوع لا يتعلق بإلغاء المشاريع ولكن بكفاءة المشاريع وأن يكون الصرف بكفاءة، مشيراً إلى أن السعودية تحتاج للمشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والطرق.

 

وأضاف الوزير إن إصدار السعودية لأدوات دين سيعتمد على السوق، متوقعاً أن يكون حجم الإصدار خلال العام 2017 قريباً من 70 مليار ريال.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام"

الهيئة السعودية للمقاولين تعتزم اعتماد إستراتيجية لدعم شركات المقاولات

حملة سعودية لإنقاذ قطاع المقاولات من الانهيار

وزارة المالية السعودية ترفع أسماء الدفعة الثانية من المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات

تعليقات

المزيد في إنشاءات

مشترون إماراتيون ينتظرون أسعاراً أقل لحديد التسليح التركي

بن لادن السعودية تسعى لتمديد تمويل بـ2.7 مليار دولار لتوسعة الحرم المكي

الهيئة السعودية للمقاولين تعتزم اعتماد إستراتيجية لدعم شركات المقاولات

شركة "كريستال لاغونز" العالمية تستهدف الشراكة مع المطورين العقاريين في قطر

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

فنون الاختراق المؤمن.. مجال تشويه الواقع في أمن تكنولوجيا المعلومات

نصائح للقادة لتوفير الحماية الإلكترونية لبيانات شركاتهم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »