الرياض: السعودية أوشكت على الانتهاء من سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين

أكد وزير المالية السعودي أن السعودية سددت للقطاع الخاص 100 مليار ريال من مستحقاته المتأخرة وتم سداد حوالي 30 مليار ريال منذ بداية العام الجاري 2017.

وفي مقابلة مع تلفزيون "العربية" السعودية، قال الوزير محمد الجدعان إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من سداد كافة مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، مؤكداً عدم وجود أي معوقات.

وبخصوص إعادة النظر في المشاريع، قال الوزير إن الموضوع لا يتعلق بإلغاء المشاريع ولكن بكفاءة المشاريع وأن يكون الصرف بكفاءة، مشيراً إلى أن السعودية تحتاج للمشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والطرق.

وأضاف الوزير إن إصدار السعودية لأدوات دين سيعتمد على السوق، متوقعاً أن يكون حجم الإصدار خلال العام 2017 قريباً من 70 مليار ريال.