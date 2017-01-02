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السجن 4 أشهر و300 جلدة لحارقي باصات مجموعة بن لادن السعودية

أريبيان بزنس
الاثنين، 2 يناير 2017
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السجن 4 أشهر و300 جلدة لحارقي باصات مجموعة بن لادن السعودية

أصدر قاضي الدائرة التعزيرية السادسة بالمحكمة الجزائية في مكة المكرمة أمس الأحد الأحكام الجزائية تجاه عمالة مجموعة بن لادن السعودية "الذين قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة وإثارة الشغب" قبل أشهر احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر عديدة.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصادر مطلعة إن الأحكام جاءت على النحو الآتي "السجن أربعة أشهر و300 جلدة لعدد من الذين كانت لهم اليد الطولى في إحداث الفوضى، والعبث بشكل كبير في الممتلكات العامة، وتحريض العمالة على إحداث الشغب والفوضى فيما صدر بحق البقية حكم بالسجن 45 يوماً لكل منهم".

 

وقالت المصادر إن "الجلسة التي امتدت لنحو 4 ساعات حضرها الـ49 عاملاً المتورطون في أعمال الشغب" في مقر المجموعة بمدينة مكة المكرمة.

 

وكان عمال غاضبون في مجموعة بن لادن أحرقوا، في أبريل/نيسان 2016، عدداً من باصات المجموعة التي تعاني من أزمة مالية منذ العام 2015 احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم منذ أشهر. كما قام المحتجون بـ "تهشيم بعض زجاج مركبات، وتكسير أبواب مكاتب" المجموعة التي خاضت المجموعة سلسلة من النزاعات مع العمال في 2016 بسبب الأجور.

 

وكانت مجموعة بن لادن قد استغنت خلال العام 2016 عن 50 ألفاً من موظفيها مع تزايد الضغوط على قطاع الإنشاءات في ظل تخفيضات الإنفاق الحكومي لمواجهة تدني أسعار النفط.

 

وازدهرت مجموعة بن لادن إبان الطفرة الاقتصادية السعودية في السنوات العشر الأخيرة، ووظفت نحو 200 ألف عامل مع تشييدها الكثير من مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة مثل المطارات والطرق وناطحات السحاب.

 

ولكن شأنها شأن الكثير من شركات البناء الأخرى في السعودية، تضررت المجموعة كثيراً خلال العامين الماضيين جراء تدني أسعار النفط الذي دفع الحكومة إلى خفض إنفاقها في مسعى لتقليص عجز الموازنة.

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