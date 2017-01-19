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إنشاءات

مشترون إماراتيون ينتظرون أسعاراً أقل لحديد التسليح التركي

أريبيان بزنس
الخميس، 19 يناير 2017
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مشترون إماراتيون ينتظرون أسعاراً أقل لحديد التسليح التركي

(رويترز) - قالت مصادر في السوق العالمية لرويترز إن موردي حديد التسليح الأتراك يتفاوضون مع مشترين من الإمارات لكن الفجوة بين عروض الشراء والبيع تصل إلى نحو عشرة دولارات للطن.

 

وقال تجار عالميون إن منتجي الصلب من تركيا عرضوا حديد التسليح للتصدير بسعر بين 440 و445 دولاراً للطن شاملا تكاليف الشحن إلى الإمارات يوم الاثنين الماضي لكن بحلول منتصف الأسبوع خفضوا السعر إلى 435 دولاراً للطن بنفس الشروط.

 

وقد يقبل تجار الحديد في الإمارات بسعر 425 دولاراً للطن شاملاً تكاليف الشحن إلى الإمارات.

 

وقال مصدر من الإمارات لرويترز إن التجار مترددون حيث ينتظرون إعلان شركة حديد الإمارات المحلية الأسعار الجديدة.

 

وقبل أسبوع، تلقى مشترون من الإمارات عرضا لشراء حديد التسليح بسعر بين 450 و460 دولاراً للطن شاملاً تكاليف الشحن.

 

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