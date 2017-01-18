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بن لادن السعودية تسعى لتمديد تمويل بـ2.7 مليار دولار لتوسعة الحرم المكي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 18 يناير 2017
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بن لادن السعودية تسعى لتمديد تمويل بـ2.7 مليار دولار لتوسعة الحرم المكي

(رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن مجموعة بن لادن السعودية تتفاوض مع بنوك بشأن تمديد يصل إلى عامين لتسهيل ائتماني إسلامي بقيمة عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار) مخصص لسداد قيمة أعمال البناء في مشروع توسعة الحرم المكي بعد تأخيرات في المشروع.

 

وواجهت شركات المقاولات في السعودية تأخيرات في المشروعات وسداد المستحقات بعدما قلصت الحكومة الإنفاق للتكيف مع أثر انخفاض أسعار النفط.

 

وقالت مصادر مصرفية إن مجموعة بن لادن السعودية طلبت تمديد التسهيل المجمع حتى نهاية العام 2019. ويستخدم التسهيل كرأسمال عامل لتمويل توسعة الحرم المكي.

 

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مجموعة بن لادن السعودية ووزارة المالية في المملكة.

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