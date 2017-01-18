بن لادن السعودية تسعى لتمديد تمويل بـ2.7 مليار دولار لتوسعة الحرم المكي

(رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن مجموعة بن لادن السعودية تتفاوض مع بنوك بشأن تمديد يصل إلى عامين لتسهيل ائتماني إسلامي بقيمة عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار) مخصص لسداد قيمة أعمال البناء في مشروع توسعة الحرم المكي بعد تأخيرات في المشروع.
وواجهت شركات المقاولات في السعودية تأخيرات في المشروعات وسداد المستحقات بعدما قلصت الحكومة الإنفاق للتكيف مع أثر انخفاض أسعار النفط.
وقالت مصادر مصرفية إن مجموعة بن لادن السعودية طلبت تمديد التسهيل المجمع حتى نهاية العام 2019. ويستخدم التسهيل كرأسمال عامل لتمويل توسعة الحرم المكي.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مجموعة بن لادن السعودية ووزارة المالية في المملكة.المزيد من أخبار السعودية
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام" | طاقة | أريبيان بزنس
بالصور : أكبر 10 مشاريع تحت الإنشاء في دبي 2016 | إنشاءات | أريبيان بزنس
التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً
بالصور: مبنى زهرة اللوتس في الصين | أريبيان بزنس
وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام" | طاقة | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
جواز السفر الإماراتي الأول عربياً وسوريا والعراق الأضعف عالميا | سياحة وفنادق | أريبيان بزنس