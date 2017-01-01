شركة الخضري السعودية تدرس إعادة تقديم ملف زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية في 2017

أعلنت شركة المقاولات السعودية أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري أن مجلس الإدارة بصدد دراسة إستراتيجية التوسعات المستقبلية والتوجهات الاستثمارية للشركة في ضوء الميزانية العامة للدولة للعام 2017.

وقالت الشركة اليوم الأحد في بيان لها على موقع "تداول" إن بعد إعلان الميزانية العامة للدولة قررت الشركة بحث إعادة تقديم ملف زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية خلال 2017، وذلك على النحو الذي يحقق مصلحة المساهمين.

وكان مجلس إدارة شركة "الخضري" قد أوصى في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بزيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 500 مليون ريال ثم قدمت الملف لهيئة السوق المالية، وبعد ذلك قررت سحب الملف.

وأضافت "الخضري" أن التحديات التي ألقت بظلالها على قطاع المقاولات خلال 2016 بالتزامن مع التغير الجوهري بالسياسة الاقتصادية للدولة في ضوء انخفاض أسعار النفط، وهو الأمر الذي حدا بالشركة إلى التريث في اتخاذ القرار بشأن إعادة تقديم ملف زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية خلال 2016.