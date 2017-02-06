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قطر: إنقاذ وافد آسيوي حاول الانتحار بمحادثة زوجته في بلادعه عبر مكبر صوت

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 فبراير 2017
قطر: إنقاذ وافد آسيوي حاول الانتحار بمحادثة زوجته في بلادعه عبر مكبر صوت


أشارت وزارة الداخلية القطرية في تدوينة على صفحتها على فيسبوك أن الجهات الامنية المختصة تمكنت من انقاذ حياة وافد آسيوي من الموت منتحرا من خلال شروعه في تسلّق أحد خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي.

 

وجاء تدخل الجهات الامنية المكونة من الشرطة والدفاع المدني بالإضافة لقوة لخويا بعد ان تلقى مركز القيادة الوطني بلاغا يفيد بشروع العامل الآسيوي في الانتحار، وفور وصولها لمكان البلاغ شرعت القوة في تهدئة العامل والمبادرة بفصل التيار الكهربائي والدخول معه في حوار دام لفترة طويلة تم من خلالها الاتصال بزوجته في بلاده حيث تحدث إليها بالهاتف عبر مكبر الصوت ومن ثم تمكن رجال الدفاع المدني من الصعود بالرافعة وانزاله من العمود.
وقد باشرت الجهات المختصة اجراءاتها لاستكمال التحقيق في ملابسات الحادث.

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